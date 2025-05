Maharashtra Weather Update: दक्षिण कोंकण, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में आज हो सकती है भारी बारिश, IMD ने रेड अलर्ट के बीच जारी की चेतावनी; VIDEO

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, खासकर दक्षिण कोंकण, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में आज भारी बारिश हो सकती हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वैज्ञानिक शुभांगी ए. भुते ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिसे देखते हुए विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

वैज्ञानिक शुभांगी ए. भुते ने ने बताया कि जहां एक ओर दक्षिण कोंकण के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट और उत्तर कोंकण के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Forecast: महाराष्ट्र में 25 मई तक होगी भारी बारिश; कई जिलों में आंधी तूफान की संभावना, जानें मौसम का पूर्वानुमान

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | IMD scientist, Shubhangi A Bhute says, "Red alert has been given to South Konkan, Ratnagiri and Sindhudurg...We are expecting that we will be having heavy to very heavy rainfall in both the districts...In rest of the region, like Raigad, we have… pic.twitter.com/UDLYWQIUAp

— ANI (@ANI) May 24, 2025