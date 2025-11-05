महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बावजूद नवंबर में बारिश, IMD ने पांच जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया; जानें आज मुंबई में कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई हो चुकी है और नवंबर का महीना चल रहा है. इस महीने में बारिश अक्सर चली जाती है. लेकिन प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम का मिजाज बदला हुआ है. प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के लिए एक बार फिर मौसम अलर्ट जारी किया है, जिसमें आने वाले कुछ दिनों में गरज के साथ बौछारें और मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है.

महाराष्ट्र में 7 नवंबर तक बारिश के अनुमान

कोलाबा मौसम वेधशाला के अनुसार, राज्य भर में 7 नवंबर तक बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है, जिसमें कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिजली और तेज़ हवाओं के साथ गरज वाले तूफान आने की आशंका है.

पांच जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

महाराष्ट्र में बदले मौसम के मिजाज के बीच 5 नवंबर के लिए IMD ने पांच जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें निवासियों को संभावित गरज वाले तूफानों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है.

मुंबई में आज हल्की बारिश के अनुमान

मुंबई और आसपास के उपनगरों में आकाश आंशिक रूप से छाया रहेगा, जिसमें बीच-बीच में हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावना है. इस दौरान शहर में अधिकतम तापमान लगभग 33°C रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24°C के आसपास रह सकता है.

रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट जारी

रत्नागिरी जिले को 5 नवंबर के लिए येलो अलर्ट पर रखा गया है, जबकि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले 6 नवंबर को भी अलर्ट पर रहेंगे। वहीं पश्चिम महाराष्ट्र में सतारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर को 5 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पुणे को छोड़कर ये क्षेत्र गरज और मध्यम बारिश का अनुभव कर सकते हैं.

उत्तर महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर महाराष्ट्र में अहमदनगर को अगले दो-तीन दिनों में हल्की बारिश मिलने की संभावना है, जबकि नंदुरबार, धुले, नासिक और जलगांव में छिटपुट बारिश हो सकती है.

मराठवाड़ा में भी बारिश के अनुमान

मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी, जिसमें नांदेड़, लातूर और धाराशिव में हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावना है, तथा परभणी, बीड, हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर और जालना के कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है.

विदर्भ रहेगा सूखा

इस बीच, विदर्भ सूखा रहेगा, क्योंकि क्षेत्र के किसी भी जिले के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। नवंबर की शुरुआत के बावजूद महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश जारी है. IMD का अनुमान है कि 7 नवंबर तक हल्की से मध्यम बौछारें पड़ेंगी, जिसके बाद राज्य भर में सर्दी की स्थिति तेज़ हो जाएगी.