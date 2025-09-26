Lucknow Shocker: हादसा या हत्या? 32वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में नहाने गए थे क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर Ashwini Chaturvedi, डूबने से हुई मौत

crime Branch Inspector Ashwini Chaturvedi died (Photo Credits Pixabay)

Lucknow Inspector Dies in Swimming Pool: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी (Crime Branch Inspector Ashwini Chaturvedi Dies) 32वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में नहाते समय डूब गए. शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसडीआरएफ (SDRF) की टीम ने तलाशी अभियान चलाकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, अश्विनी चतुर्वेदी सुबह करीब 8 बजे स्विमिंग पूल (32nd Battalion swimming pool) गए थे. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उनके परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.

सहकर्मी और परिवार में शोक का माहौल

इसके बाद SDRF को बुलाया गया और तलाशी अभियान चलाया गया. आखिरकार उनका शव पूल से बरामद कर लिया गया. इस हादसे से पुलिस विभाग (Lucknow Police) में गहरा शोक छा गया है. सहकर्मी और परिवार के सदस्य इस घटना से बेहद दुखी हैं.

अंबेडकर नगर के रहने वाले थे अश्विनी

जानकारी के मुताबिक, अश्विनी मूल रूप से अंबेडकर नगर (Ambedkar Nagar News) के रहने वाले थे और लखनऊ के लेखराज इलाके (Lekhraj Lucknow) में अपने भतीजे और भतीजी के साथ रहते थे. वह पहले चिनहट थाने (Chinhat Lucknow) के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन एक कथित हिरासत में मौत के मामले के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया था. वह वर्तमान में क्राइम ब्रांच में तैनात थे.

DCP सेंट्रल ने गहन जांच के दिए आदेश

डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव (DCP Central Ashish Srivastava) ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण डूबने का संकेत मिल रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारण का पता चलेगा. पुलिस कमिश्नर ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस (UP Police News) फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.