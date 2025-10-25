VIDEO: हरिद्वार में महिला भिखारी के पास मिले 1.5 लाख रुपये, पैसे गिनते-गिनते लोगों के छूटे पसीने; पुलिस भी रह गई हैरान

Haridwar Beggar News (Photo- @PositiveBeatz/X)

Haridwar Beggar News: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां मंगलौर (Roorkee News) के पठानपुरा मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला भिखारी के बैग में नोटों की गड्डी और सिक्कों के ढेर मिले. बताया जा रहा है कि गिनती करने पर यह रकम एक लाख रुपये से ज्यादा निकली. कुल रकम डेढ़ से दो लाख रुपये के बीच हो सकती है. खबरों के मुताबिक, महिला पिछले 13 सालों से एक घर के बाहर रह रही थी. इलाके के लोग उसे रोज सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते देखते थे.

भिखारिन के झोले से निकले लाखों रुपये

कैसे हुआ खुलासा?

शुक्रवार को जब कुछ लोगों ने सफाई के लिए उसे वहां से हटाने की कोशिश की, तभी उसका झोला उठाया गया और अंदर से नोटों के बंडल और सिक्के लुढ़ककर बाहर आ गए. यह नजारा देखकर लोग हैरान रह गए और तुरंत पुलिस (Roorkee Police) को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और बैग में मिले पैसों की गिनती शुरू की

शुरुआती जांच में पता चला कि ज्यादातर नोट 10 और 20 रुपये के थे, जबकि कुछ 50 और 100 रुपये के नोट भी मिले. पुलिस का कहना है कि गिनती पूरी होने के बाद, सारा पैसा सुरक्षित रख लिया जाएगा.

स्थानीय लोगों ने क्या बताया?

स्थानीय निवासी इकराम अहमद ने बताया कि महिला कई सालों से इसी इलाके में रहती थी और अक्सर अपने ख्यालों में खोई रहती थी. किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी दौलत जमा कर लेगी. लोगों का कहना है कि महिला शायद सालों से पैसे खर्च करने के बजाय जमा कर रही थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है.

'महिला मानसिक रूप से अस्थिर'

पुलिस ने बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर लग रही है, इसलिए उसे इलाज और सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी चल रही है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं में लूटपाट या धोखाधड़ी का खतरा रहता है, इसलिए महिला की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है.