Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी! इसी हफ्ते आ सकती है 32वीं किस्त, अब खाते में आएंगे ₹1,500

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की महत्वाकांक्षी 'लाड़ली बहना योजना' (Ladli Behna Yojana) के तहत राज्य की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. दिसंबर की किस्त सफलतापूर्वक ट्रांसफर होने के बाद, अब लाभार्थी महिलाएं जनवरी 2026 की 32वीं किस्त (32nd Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. इस बार भी मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा करोड़ों रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी.

हालांकि सरकार की ओर से अभी किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले रुझानों को देखें तो किस्त आमतौर पर महीने के पहले पखवाड़े में जारी कर दी जाती है. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहनों के खातों में मकर संक्रांति से पहले आएंगे एक साथ 3,000 रूपया, क्या e-KYC नहीं कराने वाली महिलाओं का लिस्ट से हटेगा नाम! जानें ताजा अपडेट

32वीं किस्त की संभावित तारीख

पिछली किस्त: 31वीं किस्त 9 दिसंबर 2025 को भेजी गई थी.

31वीं किस्त 9 दिसंबर 2025 को भेजी गई थी. संभावित समय: 32वीं किस्त 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच कभी भी जारी की जा सकती है.

अब मिलेंगे ₹1,500 प्रति माह

लाड़ली बहना योजना की राशि में समय-समय पर बढ़ोतरी की गई है, जो महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है:

शुरुआत: 2023 में ₹1,000 प्रति माह से शुरू हुई.

2023 में ₹1,000 प्रति माह से शुरू हुई. पहला अपडेट: इसे बढ़ाकर ₹1,250 किया गया.

इसे बढ़ाकर ₹1,250 किया गया. नया अपडेट: दिसंबर 2025 से इसे बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह कर दिया गया है. इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना है.

कौन हैं पात्र और कौन नहीं?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें तय की गई हैं:

पात्रता: महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं इसके लिए पात्र हैं. अपात्रता: यदि परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है, परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या सरकारी नौकरी में है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आपको बैंक से मैसेज नहीं मिला है, तो आप इन आसान स्टेप्स से अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं:

आधिकारिक पोर्टल mp.gov.in पर जाएं.

पर जाएं. " आवेदन एवं भुगतान की स्थिति" वाले विकल्प पर क्लिक करें.

वाले विकल्प पर क्लिक करें. अपना पंजीकरण नंबर (Registration Number) या सदस्य आईडी दर्ज करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें.

के जरिए वेरिफिकेशन करें. इसके बाद आप अपनी किस्त का विवरण और बैंक/आधार लिंकिंग स्टेटस देख सकेंगी.

सावधानी और सुझाव

किस्त मिलने में कोई रुकावट न आए, इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते का e-KYC और आधार लिंकिंग अपडेट रखें. यदि बैंक खाता डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्रिय नहीं है, तो भुगतान रुक सकता है.