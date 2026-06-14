Ladli Behna Yojana: आज जारी होगी लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त, मुख्यमंत्री मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे ₹1,500; ऐसे चेक करें स्टेटस

सीएम मोहन यादव (Photo Credits: File Image)

भोपाल, 14 जून: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की करोड़ों महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) आज यानी रविवार, 14 जून को 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) की 37वीं मासिक किस्त (37th Monthly Installment) की राशि जारी करेंगे. राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹1,500 की वित्तीय सहायता राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर करेगी. किस्त जारी करने का यह आधिकारिक कार्यक्रम सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली में आयोजित एक राज्य-स्तरीय समारोह में संपन्न होगा, जहां मुख्यमंत्री करीब ₹350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. यह भी पढ़ें: Ladli Behna Yojana Update: मध्य प्रदेश में कल जारी हो सकती है लाड़ली बहना योजना की 32वीं क़िस्त, महिलाओं के खाते में आएंगे ₹1,500; ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस चेक करने की चरणबद्ध प्रक्रिया

चूंकि सरकार द्वारा यह राशि सिंगल-क्लिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है, इसलिए महिलाएं घर बैठे राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने भुगतान का विवरण देख सकती हैं. इसके लिए किसी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेटस जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:चरण 1.

सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं.

2.ट्रैकिंग लिंक पर क्लिक करें:चरण 2.

होमपेज पर दिए गए "आवेदन एवं भुगतान की स्थिति" (Application and Payment Status) के विकल्प को चुनें.

3.आवश्यक विवरण दर्ज करें:चरण 3.

खुलने वाले नए पेज पर अपनी 'सदस्य समग्र आईडी' (Samagra Member ID) या योजना के पंजीकरण के समय मिला आवेदन नंबर दर्ज करें.

4.सुरक्षा कोड और ओटीपी सत्यापित करें:चरण 4.

स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा (CAPTCHA) कोड को भरें और "ओटीपी भेजें" बटन पर क्लिक करें. आपके समग्र प्रोफाइल से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा.

5.विवरण देखें:चरण 5

प्राप्त ओटीपी को निर्दिष्ट बॉक्स में दर्ज करें और "खोजें" (Search) पर क्लिक करें. स्क्रीन पर भुगतान का पूरा इतिहास दिखाई दे जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि जून 2026 की किस्त जमा हुई है या पेंडिंग है.

स्टेटस जानने के अन्य वैकल्पिक माध्यम

इंटरनेट पोर्टल के अलावा, बैंक में राशि जमा होते ही लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संबंधित बैंक की ओर से एक ऑटोमेटेड एसएमएस (SMS) प्राप्त होगा. इसके अतिरिक्त, महिलाएं अपने नजदीकी एटीएम (ATM) जाकर, बैंक शाखा में पासबुक एंट्री कराकर या अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग ऐप के जरिए भी बैलेंस चेक कर सकती हैं. यह भी पढ़ें: Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी! इसी हफ्ते आ सकती है 32वीं किस्त, अब खाते में आएंगे ₹1,500

इन तकनीकी और पात्रता नियमों को पूरा करना है जरूरी

योजना की राशि बिना किसी रुकावट के खाते में आती रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश प्रशासन ने कुछ तकनीकी आवश्यकताओं को अनिवार्य किया है:

डीबीटी सक्रिय होना: लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की सुविधा चालू होनी चाहिए.

लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की सुविधा चालू होनी चाहिए. आधार सीडिंग: बैंक खाता लाभार्थी के आधार कार्ड नंबर से सक्रिय रूप से लिंक होना अनिवार्य है.

बैंक खाता लाभार्थी के आधार कार्ड नंबर से सक्रिय रूप से लिंक होना अनिवार्य है. पात्रता मानदंड: यह योजना मध्य प्रदेश की मूल निवासी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं के लिए है, जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है और जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है.

योजना की पृष्ठभूमि

मार्च 2023 में शुरू की गई 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन में सुधार करना है. शुरुआत में इस योजना के तहत प्रति माह ₹1,000 दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1,250 और फिर वर्तमान में ₹1,500 प्रति माह कर दिया गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य सरकार मध्य प्रदेश की ग्रामीण और शहरी महिलाओं के खातों में ₹55,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे भेज चुकी है.