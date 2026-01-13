Ladli Behna Yojana Update: मध्य प्रदेश में कल जारी हो सकती है लाड़ली बहना योजना की 32वीं क़िस्त, महिलाओं के खाते में आएंगे ₹1,500; ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

(Photo Credits Twitter)

Ladli Behna Yojana Update: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को 32वीं क़िस्त को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है. सरकार आज या कल इस योजना की क़िस्त जारी कर सकती है. इस बार राज्य की 1.29 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,500 की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी. आम तौर पर यह राशि हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर की जाती है, लेकिन जनवरी 2026 की क़िस्त मकर संक्रांति के दिन जारी होने की संभावना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ‘सिंगल क्लिक’ के जरिए यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे.

जनवरी की किस्त में क्यों हुई देरी?

दिसंबर की किस्त 9 तारीख को ही भेज दी गई थी, लेकिन जनवरी में इसमें थोड़ा बदलाव देखा गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मकर संक्रांति की छुट्टियों और मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण इस बार भुगतान की तिथि को 12 से 15 जनवरी के बीच रखा गया है। सरकार की योजना है कि इस वितरण को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, जिससे त्योहारों के समय महिलाओं को आर्थिक संबल मिल सके.

बढ़ी हुई राशि का दूसरा महीना

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने नवंबर 2025 में मासिक सहायता राशि को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,500 कर दिया था. यह जनवरी की किस्त दूसरी ऐसी किस्त होगी जिसमें बढ़ी हुई राशि दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से इस राशि को साल 2028 तक ₹3,000 प्रति माह तक ले जाना है.

पेमेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

लाभार्थी महिलाएं घर बैठे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने भुगतान की स्थिति जांच सकती हैं:

आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' टैब पर क्लिक करें. अपना आवेदन नंबर या समग्र आईडी (Samagra ID) दर्ज करें. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरकर सबमिट करें. स्क्रीन पर आपकी भुगतान हिस्ट्री और 32वीं किस्त का स्टेटस दिखाई देगा.

पात्रता और ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य

योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। भुगतान रुकने की स्थिति में महिलाएं इन बिंदुओं की जांच करें:

बैंक खाता आधार (Aadhaar) से लिंक होना चाहिए.

समग्र ई-केवाईसी (Samagra e-KYC) की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.

बैंक खाते में NPCI डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सक्रिय होना चाहिए.

हाल ही में डेटा मिलान के दौरान, बुरहानपुर जैसे जिलों में आयु सीमा (60 वर्ष से अधिक) या आय मानदंडों के उल्लंघन के कारण हजारों नाम सूची से हटाए गए हैं। अतः लाभार्थी सूची में अपना नाम सक्रिय होने की पुष्टि अवश्य कर लें।

धोखाधड़ी और स्कैम से रहें सावधान

सरकार ने लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। साइबर अपराधी "KYC अपडेट करने" या "किस्त की राशि बढ़ाने" के नाम पर महिलाओं से उनकी बैंकिंग जानकारी और ओटीपी (OTP) मांग रहे हैं.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगती है. किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें या अपने ग्राम पंचायत केंद्र पर संपर्क करें.