Ladki Bahin Yojan 15th Instalment Update: महाराष्ट्र में 'लाडकी बहन' योजना की किस्त इस हफ्ते कब होगी जारी? जानें ताज़ा अपडेट

Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojan 15th Instalment Update: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक 'लाडकी बहन योजना' के तहत सितंबर माह की 15वीं किस्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार है। लाभार्थी यह जानना चाह रही हैं कि इस बार सरकार कब उनके खातों में पैसे जारी करेगी.

8 अक्टूबर से जारी हो सकती है कि क़िस्त के पैसे

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, 7 या 8 अक्टूबर से भुगतान शुरू हो सकता है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि महिलाओं का इंतज़ार जल्द ही खत्म हो जाएगा. Ladki Bahin Yojan Update: क्या महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहन’ स्कीम बंद हो जाएगी? मंत्री छगन भुजबळ का दावा; दूसरी योजनाओं के लिए फंड ही नहीं बच रहा

पिछली किस्त कब जारी हुई थी?

अगर पिछले महीने, यानी जुलाई की बात करें, तो सितंबर के पहले हफ्ते में कई लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई थी। हालांकि कुछ महिलाओं को भुगतान में थोड़ी देरी भी हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी 1-2 दिनों के भीतर अधिकांश लाभार्थियों को पैसे मिल सकते हैं।

KYC के चलते भुगतान में हो सकती है देरी

सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार पेमेंट में थोड़ी देरी संभव है, क्योंकि सरकार ने सभी लाभार्थियों को KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में महिलाएं केवाईसी प्रक्रिया में लगी हुई हैं। सरकार ने इसके लिए दो महीने का समय भी दिया है। जिन लाभार्थियों की केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उनके भुगतान में देरी हो सकती है।

'लाडकी बहन' योजना से सरकार के खजाने पर बोझ?

'लाडकी बहन' योजना को लेकर अब सरकार के खजाने पर बोझ पड़ने की बात भी सामने आ रही है. यह हम नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस योजना के चलते सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है, जिसका असर अन्य योजनाओं पर भी पड़ रहा है.

क्या है 'लाडकी बहन' योजना?

महाराष्ट्र सरकार की यह योजना 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है.