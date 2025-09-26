शादी का झांसा देकर रेप किया, प्रेगनेंट होने पर अबॉर्शन कराया; कुल्लू में SDM Vikas Shukla पर महिला अफसर का गंभीर आरोप

(Photo Credits Pixabay)

Himachal SDM Rape Case: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला पंचायत सचिव ने एसडीएम विकास शुक्ला पर बलात्कार और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप (Kullu SDM Rape Case) लगाया है. पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने पिछले एक साल से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. महिला का आरोप है कि एसडीएम (SDM Vikas Shukla News) ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अपने वादों से मुकर गया.

जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. महिला ने कुल्लू पुलिस (Kullu Police) से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई.

पीड़िता ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई

महिला ने अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने इस मामले में कुल्लू के पुलिस अधीक्षक, महिला थाना, कुल्लू पुलिस स्टेशन और विकास शुक्ला समेत अन्य से जवाब मांगा है. विकास शुक्ला वर्तमान में हमीरपुर के सुजानपुर (Sujanpur SDM Vikas Shukla) में तैनात हैं और उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है.

ऊना जिले के SDM पर भी लगे रेप के आरोप

गौरतलब है कि हाल ही में ऊना जिले (Una SDM Rape Case) की एक महिला एथलीट ने भी एसडीएम विश्वदेव मोहन चौहान (SDM Vishwadev Mohan Chauhan News) पर इसी तरह का बलात्कार का आरोप लगाया था. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए एसडीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज इस मामले की सुनवाई होनी है.