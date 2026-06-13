Kerala Shocker: केरल के कासरगोड में 16 वर्षीय किशोरी से यौन उत्पीड़न के आरोप में महिला पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कासरगोड, 13 जून: केरल (Kerala) पुलिस ने कासरगोड जिले (Kasargod District) में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ कथित यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के मामले में 25 वर्षीय महिला के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी महिला की पहचान कन्नूर के पुल्लीपरम्बा की रहने वाली स्नेहा मर्लिन के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता की शिकायत पर औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी. यह भी पढ़ें: वचनानंद स्वामी पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज: नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे हरिहर मठ के पूर्व प्रमुख

काउंसलिंग सत्र के दौरान हुआ खुलासा

पुलिस के मुताबिक, यह घटना कुछ महीने पहले पीड़िता के घर पर हुई थी. मानसिक तनाव और संकोच के कारण नाबालिग ने शुरुआत में इस घटना की जानकारी अपने परिवार या किसी अन्य को नहीं दी थी. हाल ही में जब माता-पिता ने किशोरी को एक पेशेवर काउंसलिंग सत्र में भेजा, तब उसने काउंसलर के सामने इस घटना का खुलासा किया. इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पारिवारिक विश्वास का उठाया फायदा

जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी स्नेहा मर्लिन पीड़िता की मां की करीबी परिचित थी और इसी रिश्ते का फायदा उठाकर उसका घर में अक्सर आना-जाना था. पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, वह एक भरोसेमंद पारिवारिक मित्र के रूप में नियमित रूप से उनके घर आती थी. ऐसे ही एक दौरे के दौरान उसने नाबालिग को अकेला पाकर उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया.

आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला पहले भी इस तरह के अपराधों में शामिल रही है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कई मामले लंबित हैं. पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों ने पुष्टि की है कि मर्लिन तलिपरम्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज नाबालिगों के उत्पीड़न के तीन अलग-अलग मामलों से जुड़ी है:

मार्च 2025 का मामला: तलिपरम्बा अधिकार क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का कथित यौन उत्पीड़न.

तलिपरम्बा अधिकार क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का कथित यौन उत्पीड़न. अन्य मामले: दो अलग-अलग नाबालिग लड़कों से जुड़े अपराध, जिनमें से एक लड़का पहले मामले की पीड़िता का सगा भाई बताया गया है.

इन चार पॉक्सो मामलों के अलावा, स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की है कि मर्लिन के खिलाफ कुछ अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की भी जांच चल रही है. उसके आपराधिक इतिहास और व्यवहार के पैटर्न की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है.

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