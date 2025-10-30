'कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन', मुजफ्फरपुर में बोले पीएम मोदी- राजद और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से

PM Modi Samastipur Visit (Photo- ANI)

मुजफ्फरपुर, 30 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है, जो कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बिहार का गौरव बढ़ाना, यहां की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना एनडीए-भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. जब भारत समृद्ध था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी. आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है."

विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "राजद-कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं. इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एकछत्र राज किया, लेकिन आपको सिर्फ विश्वासघात दिया. 5 शब्दों में राजद-कांग्रेस के कारनामों की कथा कहना चाहता हूं. ये पांच शब्द हैं, 'कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन'. यह जंगलराज की पहचान है. यह राजद और उनके साथियों की पहचान बन चुकी है." उन्होंने कहा, "जहां कट्टा और क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है. जहां कटुता बढ़ाने वाली राजद-कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है. जहां राजद-कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामोनिशान नहीं होता है. जहां करप्शन होता है, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता है. सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं. यह भी पढ़ें : भारत के निर्यात को बेहतर बनाने के लिए हम सस्टेनेबल ग्रोथ के नए रास्ते खोलने के लिए प्रतिबद्ध: पीयूष गोयल

राजद-कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते हैं." उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर छठ मईया के अपमान का भी आरोप लगाया. पीएम मोदी ने कहा, "ये कांग्रेस और राजद के लोग छठी मईया का अपमान कर रहे हैं. जो महिलाएं निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं. वो राजद-कांग्रेस की नजर में ड्रामा करती हैं." प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "क्या बिहार की माताएं-बहनें छठी मईया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? मैं जानता हूं कि छठी मईया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता." उन्होंने यह भी कहा कि बिहार स्वाभिमान की धरती है. जिन लोगों ने छठ पूजा को गोली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा.