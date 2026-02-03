Kanpur Weather Update Today: कानपुर में मौसम का बदलेगा मिजाज, गरज के साथ आज बारिश की संभावना, IMD ने किया अलर्ट

File photo of rainfall (Photo Credits: ANI)

Kanpur Weather Update Today: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में आज मंगलवार को मौसम करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 3 फरवरी को कानपुर और आसपास के इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है. सुबह से ही शहर में उमस का स्तर 81% के करीब बना हुआ है, जबकि तापमान 18°C के आसपास दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है.

गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

IMD के बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार की दोपहर और शाम के दौरान कानपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. विभाग ने बिजली गिरने (Lightning) और छिटपुट गरज-चमक की भी चेतावनी दी है. सुबह की शुरुआत घने कोहरे और धुंध के साथ हुई, जिसके चलते विजिबिलिटी कम रही. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में बादल छाने और अस्थिर मौसम की संभावना जताई गई है.

तापमान का संभावित चार्ट (3 -9 फरवरी)

आने वाले दिनों में कानपुर का मौसम कुछ इस प्रकार रहने का अनुमान है:

दिनांक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान मौसम की स्थिति 3 फरवरी 22°C 12°C गरज के साथ बारिश और घने बादल 4 फरवरी 24°C 11°C सुबह कोहरा, दोपहर में मौसम साफ 5 फरवरी 24°C 9°C सुबह हल्की धुंध, दिन में धूप 6 फरवरी 20°C 9°C तापमान में गिरावट, ठंडी हवाएं 7-9 फरवरी 20°C-21°C 9°C-10°C मौसम स्थिर और आसमान साफ

क्षेत्रीय प्रभाव और अलर्ट

मौसम विभाग ने कानपुर संभाग सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में पड़ोसी जिलों में ओलावृष्टि और भारी कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है. मंगलवार रात तक बारिश का सिलसिला थमने की उम्मीद है, लेकिन बुधवार की सुबह एक बार फिर घना कोहरा वापसी कर सकता है.

प्रशासन और विशेषज्ञों की सलाह

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है. वहीं, यात्रियों और वाहन चालकों को कोहरे और बारिश के दौरान सावधानीपूर्वक यात्रा करने का सुझाव दिया गया है.