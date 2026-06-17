Kalyan Dowry Torture: कल्याण में दहेज के लिए गर्भवती महिला पर क्रूरता; ससुराल वालों ने सिर मूड़ा और खौलते पानी से जलाए हाथ, पति समेत 4 गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Pixabay)

ठाणे/कल्याण, 17 जून: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे जिले (Thane) के कल्याण (Kalyan) इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां के वालधुनी क्षेत्र में रहने वाली एक 26 वर्षीय गर्भवती महिला को अतिरिक्त दहेज (Dowry) की मांग को लेकर उसके ही ससुराल वालों द्वारा गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया. क्रूरता की हदें पार करते हुए ससुराल वालों ने कथित तौर पर पीड़िता का सिर मूंड दिया और उसके दोनों हाथों को खौलते पानी में डालकर बुरी तरह जला दिया. कल्याण की महात्मा फुले चौक पुलिस ने मंगलवार (16 जून) को त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति और उसकी मां समेत परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Nagpur Viral Video: नागपुर में IAF अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार

शादी के बाद से ही शुरू हो गया था प्रताड़ना का सिलसिला

पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित महिला का विवाह वर्ष 2025 में कल्याण के वालधुनी निवासी मुख्य आरोपी के साथ हुआ था. शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वालों ने मायके से अतिरिक्त नकदी और कीमती सामान लाने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था. मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और कई बार भूखा भी रखा गया.

महिला के गर्भवती होने के बाद ससुराल वालों का अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया. महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलीराम परदेशी ने बुधवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, "दहेज विवाद को लेकर ससुराल वालों ने पीड़िता के साथ घोर अमानवीय व्यवहार किया. उन्होंने जबरन महिला के सिर के बाल काट दिए और उसके हाथों को गर्म पानी से जला दिया."

जान बचाकर भागी पीड़िता, उल्हासनगर के अस्पताल में भर्ती

अपने और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की जान को खतरे में देख पीड़िता किसी तरह ससुराल वालों की निगरानी से बचकर घर से भागने में सफल रही. उसने पड़ोसी शहर उल्हासनगर में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचकर शरण ली.महिला की गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया.

अस्पताल प्रशासन से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने चिकित्सा केंद्र पहुंचकर पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बिना समय गंवाए दबिश देकर चारों नामजद आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज

महात्मा फुले चौक पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दहेज उत्पीड़न, क्रूरता और गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी सुसंगत धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में महिला का पति, उसकी सास, ननद और सास की बड़ी बहन शामिल हैं.

स्थानीय अदालत ने चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक और मेडिकल साक्ष्यों को मजबूती से जुटाया जा रहा है ताकि कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी पैरवी की जा सके.