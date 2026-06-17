Nagpur Viral Video: नागपुर में IAF अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार

Nagpur News

Nagpur Viral Video: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक भारतीय वायुसेना (IAF) अधिकारी की 24 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन निकाह और काले जादू के जरिए प्रताड़ित करने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की विस्तृत शिकायत के बाद नागपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी 26 वर्षीय अयाज मदारे और उसके सहयोगी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना से जुड़ा एक बेहद विचलित करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे पुलिस ने अहम सबूत माना है.

'छोड़ो मुझे' की गुहार लगाती दिखी पीड़िता

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड्स पर "Nagpur Viral Video" तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल फुटेज में पीड़िता रोती हुई और आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है. वीडियो में महिला बार-बार "छोड़ो मुझे" की गुहार लगा रही है, जबकि मुख्य आरोपी अयाज मदारे बलपूर्वक उसके हाथ पकड़े हुए है.

धर्मांतरण के आरोपी का वीडियो आया सामने

वीडियो में आरोपी को पीड़िता के चेहरे पर लगातार उर्दू की कुछ आयतें पढ़ते और फूंक मारते हुए देखा जा सकता है. पीड़िता का आरोप है कि मुख्य आरोपी उसे किसी अज्ञात तरल पदार्थ और हिप्नोटिज्म (सम्मोहन) तथा कथित काले जादू के प्रभाव में रखकर असहाय कर देता था और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न करता था. नागपुर पुलिस ने पुष्टि की है कि यह वीडियो उत्तरजीवी द्वारा शिकायत के साथ सबूत के तौर पर सौंपा गया है, जिसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है.

कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर शुरू हुआ शोषण का खेल

दर्ज कराई गई प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, पीड़िता का यह उत्पीड़न फरवरी 2025 में शुरू हुआ था. पीड़िता ने बताया कि वह अपने स्कूल के पुराने सहपाठी अयाज मदारे से एक संपत्ति के सौदे के सिलसिले में स्थानीय होटल में मिली थी. वहां आरोपी ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई.

होश आने पर महिला को पता चला कि आरोपी ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं. अयाज ने इन तस्वीरों को पीड़िता के पति को भेजने और इंटरनेट पर लीक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इस डर का फायदा उठाकर आरोपी ने पिछले कई महीनों में महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म किया और उससे करीब 4 लाख रुपये की जबरन वसूली भी की.

मौलाना को बुलाकर कराया जबरन निकाह

उत्पीड़न का यह मामला मई 2025 में और बढ़ गया, जब आरोपी अयाज मदारे और उसके साथियों ने महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ कलमेश्वर इलाके में ले गए. पीड़िता का आरोप है कि वहां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया गांव से बुलाए गए एक स्थानीय मौलाना (हजरत मौलाना) ने डरा-धमकाकर उससे जबरन कलमा पढ़वाया और निकाह के लिए 'कुबूल है' कहलवाया. इस जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के बाद भी आरोपी लगातार महिला पर नजर रखते थे और उसके घर में घुसकर प्रताड़ित करते थे.

पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का बयान

नागपुर पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत सामूहिक दुष्कर्म, बार-बार यौन उत्पीड़न, रंगदारी और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया है. इसके अलावा, आरोपियों पर महाराष्ट्र के मानव बलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी व अघोरी प्रथाएं तथा काला जादू निवारण व उन्मूलन अधिनियम के तहत भी धाराएं जोड़ी गई हैं.

डीसीपी का बयान

Nagpur, Maharashtra: A married woman filed an FIR alleging she was drugged, raped, filmed and blackmailed, then pressured to convert. Police arrested two suspects DCP, Zone 1, Rishikesh Reddy says, "On Friday, an FIR was registered in this matter. A victim woman has alleged that… pic.twitter.com/rMTm3cV1dN — IANS (@ians_india) June 16, 2026

नागपुर जोन 1 के पुलिस उपायुक्त (DCP) ऋषिकेश रेड्डी ने मामले की आधिकारिक स्थिति साझा करते हुए बताया, "महिला ने अपनी शिकायत में दुष्कर्म, जबरन वसूली, धर्म परिवर्तन और काले जादू के गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोपियों के पास से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, जो इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सबूत साबित होंगे. जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन कराने वाले फरार मौलाना की गिरफ्तारी के लिए नागपुर पुलिस की एक विशेष टीम मध्य प्रदेश भेजी गई है. मामले की गहन और निष्पक्ष जांच जारी है."