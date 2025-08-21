Kal Ka Mausam, 22 August 2025: दिल्ली में उमस, इन राज्यों में भारी बारिश, जानें कल देशभर में कैसा रहेगा मौसम 

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 22 August 2025: देशभर में मानसून के अलग-अलग रूप दिख रहे हैं. कहीं उमस से लोग परेशान हैं तो कहीं बादलों की बरसात राहत भी दे रही है और मुश्किलें भी बढ़ा रही है. बात करें कल के मौसम की तो कल 22 अगस्त का दिन उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारी बारिश वाला साबित हो सकता है. दिल्ली-एनसीआर में जहां उमस लोगों को परेशान करेगी, वहीं पहाड़ों और उत्तर-पूर्व में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि 22 अगस्त को देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह हल्की बूंदाबांदी तो हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक यहां गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 22 अगस्त को आंधी और बारिश की संभावना है, जबकि 23 से 25 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. 22 से 26 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम पंजाब और हरियाणा

पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के आसार हैं. खेतों में खड़ी धान की फसल को इससे फायदा होगा, लेकिन ज्यादा बारिश से जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है. 22 से 25 अगस्त के बीच यहां कई जगहों पर तेज बारिश की चेतावनी दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में 22 अगस्त को भी बारिश जारी रहने वाली है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. यहां न केवल झमाझम बारिश बल्कि गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है. यात्रियों और चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को खास सावधानी बरतने की अपील की गई है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

22 से 26 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी दी गई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले तीन-चार दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 22 से 29 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. किसानों के लिए यह बारिश अच्छी है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.

कल का मौसम पूर्वोत्तर भारत

पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. असम और मेघालय में 22 और 23 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में 22 से 24 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश हो सकती है. इससे नदियों का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

राज्य में बारिश का दौर अभी भी जारी है और अरब सागर में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र और कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, कोल्हापुर जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, जबकि मौसम विभाग ने नासिक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात में 27 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, 22 अगस्त को कच्छ, साबरकांठा, अरावली, महिसागर जिलों और देवभूमि द्वारका, जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर और अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा राजकोट, सूरत, वडोदरा, भरूच, आनंद समेत अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.