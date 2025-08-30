Jammu Kashmir Cloud Burst: जम्मू के रामबन में बादल फटने से तबाही, 4 की मौत एक लापता, राहत कार्य तेज

जम्मू, 30 अगस्त : जम्मू संभाग में बादल फटने से भारी तबाही मची है. इस घटना में अब तक चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है. प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने इलाके में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस घटना में हुई मौत पर दुख प्रकट किया है. केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट पर बचाव अभियान की जानकारी दी. लिखा, "अभी-अभी रामबन के डीसी मोहम्मद अलयास खान से बात की. राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने से चार लोगों की दुखद मौत हो गई. पांचवां व्यक्ति लापता है और उसकी तलाश जारी है. इस बीच, कोई घायल नहीं हुआ है. बचाव अभियान जारी है. हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. मैं लगातार संपर्क में हूं."

जम्मू संभाग को एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है. शनिवार को रामबन जिले की राजगढ़ तहसील इलाके में बादल फटने से शुरुआत में तीन लोगों की मौत हुई थी, हालांकि बाद में यह संख्या बढ़कर पांच हो गई, जबकि एक लापता है. प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य तेज कर दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के राजगढ़ इलाके में बादल फटा, जिससे कुछ गांव चपेट में आ गए. इस घटना ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई. तेज बहाव के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ पूरी तरह बह गए. बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है. यह भी पढ़ें : Jammu Kashmir Landslide: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर जम्मू जाएंगे, बाढ़ से हुए नुकसान का करेंगे आकलन

इसके अलावा, पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. विस्थापित परिवारों को आश्रय देने और भोजन, पानी और बुनियादी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं. अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी. रियासी जिले में भी बादल फटने के बाद मची तबाही में एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई.