इसरो के चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के वायुमंडल पर सौर प्रभाव का पता लगाया

बेंगलुरु, 18 अक्टूबर; भारत के चंद्रयान-2 मिशन (Chandrayaan-2 Mission) ने एक वैज्ञानिक रहस्य उजागर करते हुए दुनियाभर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अनुसार चंद्रयान-2 ने पहली बार रिकॉर्ड किया कि सूरज से निकली कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) यानी सौर विस्फोट की ऊर्जा चांद के वातावरण को सीधा प्रभावित करती है. एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की है कि उसके चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के बहिर्मंडल पर सूर्य से आने वाले कोरोनाल मास इजेक्शन (सीएमई) के प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है.

यह अवलोकन ऑर्बिटर पर लगे चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर-2 (सीएचएसीई-2) उपकरण का उपयोग करके किया गया. 10 मई, 2024 को एक दुर्लभ सौर घटना के दौरान, कई सीएमई ने चंद्रमा पर प्रभाव डाला, जिससे चंद्रमा के चारों ओर स्थित अत्यंत पतले वायुमंडल—दिन के समय चंद्र बहिर्मंडल—के कुल दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि बहिर्मंडल में उदासीन परमाणुओं और अणुओं का घनत्व एक परिमाण के क्रम से भी अधिक बढ़ गया, जिससे उन सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई जो पहले कभी प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से सत्यापित नहीं हुई थीं.

चंद्रमा का बहिर्मंडल, जिसे सतही सीमा बहिर्मंडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण सौर गतिविधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है. सीएमई घटना ने चंद्र सतह से परमाणुओं की मुक्ति को बढ़ा दिया, जिससे चंद्रमा की वायुमंडलीय स्थितियों में अस्थायी रूप से परिवर्तन हुआ. इसरो ने कहा कि ये निष्कर्ष न केवल चंद्र अंतरिक्ष मौसम की वैज्ञानिक समझ को गहरा करते हैं, बल्कि भविष्य के चंद्र मिशनों और चंद्रमा पर मानव आवासों के डिजाइन पर भी प्रभाव डालते हैं. यह अध्ययन, जिसका शीर्षक 'चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर सीएचएसीई-2 द्वारा देखे गए चंद्र बहिर्मंडल पर कोरोनाल मास इजेक्शन का प्रभाव' है, 16 अगस्त, 2025 को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ था.

इसरो ने कहा, "पृथ्वी के चंद्रमा का वायुमंडल बहुत पतला है, जो 'बहिर्मंडल' की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि चंद्र वातावरण में गैस के परमाणु और अणु अपने सह-अस्तित्व के बावजूद शायद ही कभी परस्पर क्रिया करते हैं. बहिर्मंडल की सीमा चंद्रमा की सतह है और इसलिए चंद्रमा का बहिर्मंडल 'सतह सीमा बहिर्मंडल' की श्रेणी में आता है." इसमें कहा गया है कि चंद्रमा पर बाह्यमंडल कई प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जिसमें सौर विकिरण, सौर वायु (हाइड्रोजन, हीलियम और सूर्य से निकलने वाले भारी आयनों की एक छोटी मात्रा), और चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंडों के प्रभाव की परस्पर क्रिया शामिल है. ये प्रक्रियाएं चंद्रमा की सतह से परमाणु/अणु मुक्त करती हैं, जो बाह्यमंडल का हिस्सा बन जाते हैं.

इसरो ने कहा, "सामान्यतः, चंद्रमा का बहिर्मंडल इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील होता है, और ऐसा ही एक कारक सूर्य के कोरोनल द्रव्यमान का उत्सर्जन है, जिसे सीएमई (कोरोनल मास इजेक्शन का संक्षिप्त रूप) कहा जाता है. सीएमई ऐसी घटनाएं हैं जब सूर्य अपनी निर्माण सामग्री की महत्वपूर्ण मात्रा को बाहर निकालता है, जिसमें अधिकांशतः हीलियम और हाइड्रोजन आयन होते हैं. ये प्रभाव चंद्रमा पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चंद्रमा एक वायुहीन पिंड है, और वह भी किसी भी वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र से रहित, जिसकी उपस्थिति इसकी सतह पर सौर प्रभावों को (यद्यपि आंशिक रूप से) रोक सकती थी."

इसमें कहा गया है कि चंद्रमा पर सीएमई के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने का यह अवसर एक दुर्लभ घटना के रूप में, 10 मई, 2024 को आया, जब सूर्य द्वारा कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) की एक श्रृंखला प्रक्षेपित की गई. चंद्रमा पर पड़ने वाले सौर कोरोनल द्रव्यमान की इस बढ़ी हुई मात्रा ने चंद्र सतह से परमाणुओं को अलग करने की प्रक्रिया को बढ़ाया, जिससे वे चंद्र बहिर्मंडल में मुक्त हो गए, जो सूर्यप्रकाशित चंद्र बहिर्मंडल में कुल दबाव में वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ.