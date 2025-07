Fact Check: राफेल लड़ाकू विमानों की उड़ान रोकने की योजना बना रहा है भारत? पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, PIB ने किया खुलासा

Is India Planning to Ground Rafale Fighter Jets?: सोशल मीडिया पर अफवाहों की भरमार है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने झूठ की हद ही पार कर दी. ‘ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान’ नाम के एक यूट्यूब चैनल ने दावा किया कि तकनीकी खराबी की वजह से भारत अपने राफेल फाइटर जेट्स की उड़ान रोकने की योजना बना रहा है. चैनल का कहना था कि ये जेट्स अब उड़ने लायक नहीं हैं. लेकिन जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है. भारत सरकार की फैक्ट चेक टीम, पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे की अच्छे से जांच की और साफ-साफ कहा कि ये खबर पूरी तरह फर्जी है.

उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के राफेल फुली ऑपरेशनल हैं और लगातार मिशन पर तैनात हैं. यानी राफेल अब भी दुश्मन के दिलों में खौफ बना हुआ है.

Is India planning to ground Rafale fighter jets?

A Pakistani propaganda YouTube channel ‘Global Times Pakistan’ in its banner over a video has claimed that India plans to ground rafale jets #PIBFactCheck

❌ The claim made is #Fake

✅ Indian Air Force Rafale are operational… pic.twitter.com/7VaQgBdBXS

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 26, 2025