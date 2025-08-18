India Unemployment Rate: देशभर में सभी को मिल रही है नौकरी? बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर पहुंचा, ग्रामीण इलाकों में हालात बेहतर
India Unemployment Rate July 2025: भारत में बेरोजगारी दर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. जुलाई 2025 में देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.2% रह गई है. जबकि जून में यह आंकड़ा 5.6% था. यानी सिर्फ एक महीने में रोजगार (Jobs) के मोर्चे पर मामूली सुधार देखने को मिला है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर में कमी आई है. महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.1% दर्ज की गई है, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 5.3% रहा. यानी महिलाओं और पुरुषों दोनों में बेरोज़गारी लगभग बराबर है.

अगर अप्रैल से जून तिमाही पर नजर डालें, तो उस दौरान औसत बेरोज़गारी दर (Average Unemployment rate) 5.4% रही थी. यानी जुलाई में इसमें और सुधार दर्ज किया गया है.

बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई

शहरों में नौकरी की तलाशना हो रहा मुश्किल

रिपोर्ट में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थिति अलग-अलग है. गांवों में बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) केवल 4.8% रही, जबकि शहरों में यह 6.8% तक पहुंच गई है. इससे साफ है कि शहरों में नौकरी की तलाश (Job Search) करने वालों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

रोजगार विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि और ग्रामीण रोजगार (Agriculture and Rural Employment) योजनाओं ने गांवों में स्थिति को संभालने में मदद की है. वहीं, शहरों में महंगाई, उद्योगों की धीमी गति और सेवा क्षेत्र की चुनौतियों के कारण रोजगार के अवसर (Employment Opportunities) सीमित होते जा रहे हैं.

'निवेश से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे'

हालांकि, सरकार का दावा है कि आने वाले समय में नए उद्योगों (New Industries), स्टार्टअप्स (Startups) और डिजिटल क्षेत्र (Digital Area) में बढ़ते निवेश से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे. साथ ही, कौशल विकास कार्यक्रमों से युवाओं को रोज़गार के और अवसर मिलने की उम्मीद है.

कुल मिलाकर, जुलाई 2025 के आंकड़े बताते हैं कि स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है. लेकिन शहरों में रोजगार के संकट को दूर करने के लिए अभी और ठोस कदम उठाने की जरूरत है.