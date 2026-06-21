International Yoga Day 2026: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता में PM मोदी ने किया योग, लेह की बर्फीली चोटियों पर जवानों ने दिखाया दम देखें VIDEO

PM Modi

International Yoga Day 2026: आज, 21 जून 2026 को दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह और भारी जनभागीदारी के साथ मनाया जा रहा है. इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों योग उत्साही लोगों के साथ योगाभ्यास किया. वहीं दूसरी ओर, देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख के लेह में बर्फीले पहाड़ों के बीच शून्य से नीचे के तापमान में योग कर इस दिन को बेहद खास बना दिया. यह वैश्विक आयोजन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और वैश्विक सद्भाव बढ़ाने के भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है.

कोलकाता के रेड रोड पर मुख्य समारोह का नेतृत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मुख्य समारोह का नेतृत्व किया. सुबह आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के हजारों लोगों ने भाग लिया, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी, योग गुरु और आम नागरिक शामिल थे. प्रधानमंत्री ने कॉमन योग प्रोटोकॉल (CYP) सत्र में हिस्सा लेते हुए विभिन्न आसनों का अभ्यास किया. यह भी पढ़े:

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#WATCH | West Bengal | Prime Minister Narendra Modi performs Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Kolkata. The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' (Video Source: DD News) pic.twitter.com/0ePO2eOI1U — ANI (@ANI) June 21, 2026

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण अब यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक उत्सव बन चुका है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ने और जीवन में शांति व संतुलन लाने का एक माध्यम है.

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From physical wellness to inner peace, yoga enriches every aspect of life. Delighted to join this year’s celebrations in Kolkata. https://t.co/75UZECw8JR — Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2026

इस वर्ष की थीम: 'स्वस्थ आयु के लिए योग'

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' (Yoga for Healthy Ageing) रखी गई है. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस विषय पर बात करते हुए कहा कि यह थीम केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से लोग जीवन भर शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से मजबूत और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं.

लेह में सेना के जवानों का अद्भुत योगाभ्यास

एक तरफ जहां देश के मैदानी इलाकों में योग की लहर देखी गई, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के लेह में भारतीय सेना के जवानों ने अत्यधिक ठंड और दुर्गम परिस्थितियों में योगाभ्यास कर एक मिसाल कायम की. समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में, जवानों ने बर्फ की चादर के बीच विभिन्न कठिन योगासनों का प्रदर्शन किया.

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, अत्यधिक ऊंचाई वाले और तनावपूर्ण वातावरण में योग जवानों को शारीरिक रूप से फिट रखने, मानसिक दृढ़ता बढ़ाने और एकाग्रता बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है. इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां लोग जवानों के इस जज्बे की जमकर सराहना कर रहे हैं.

देश और दुनिया में दिखा जबरदस्त उत्साह

कोलकाता और लेह के अलावा देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से योग दिवस के कार्यक्रमों की खबरें आ रही हैं. दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी केंद्रीय मंत्रियों और नागरिकों की मौजूदगी में एक विशाल योग सत्र आयोजित किया गया.

वैश्विक स्तर पर भी इस दिन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है. केंद्रीय आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के समन्वय से, दुनिया भर के 210 से अधिक देशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.