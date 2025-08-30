PM Suryaghar Yojana: यूपी में सोलर पैनल लगवाना होगा फ्री! आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ; पढ़ें पूरी जानकारी

Photo- Pixabay

PM Suryaghar Yojana: उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा (UP Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार (Yogi Govt) ने कई नई सुविधाएं लागू की हैं. अब जो लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल (Solar Panel Installation) लगवाएंगे, उन्हें आवेदन शुल्क और पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) नहीं देना होगा. इससे प्रत्येक उपभोक्ता को सीधे तौर पर 1250 रुपये की बचत होगी. इसके साथ ही मीटर जांच के लिए लगने वाला 400 रुपये का शुल्क भी हटा दिया गया है. ऐसे में, जो लोग खुद मीटर खरीदकर जांच करवाएंगे, उन्हें कुल 1650 रुपये का लाभ होगा.

राज्य में यह निर्णय प्रधानमंत्री सूर्याघर: निःशुल्क बिजली योजना (PM Suryaghar: Free Electricity Scheme) के तहत लिया गया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 15 फरवरी, 2024 को किया था.

पहले और अब में फर्क?

इस योजना के तहत, घरों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने पर छूट दी जाती है, जो सोलर पैनल की कुल लागत का 40 प्रतिशत तक हो सकती है. पहले, बिजली भार के आधार पर 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पैनल (Rooftop Solar Panel) के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये और पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से माफ कर दिया गया है.

इंटरकनेक्शन और नेट मीटरिंग एग्रीमेंट (Interconnection and Net Metering Agreement) की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है. नेट मीटर टेस्टिंग (Net meter testing) के लिए पहले लगने वाला 400 रुपये का शुल्क भी अब समाप्त कर दिया गया है. इससे निगमों द्वारा स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 1250 रुपये और स्वयं मीटर खरीदकर टेस्ट कराने वालों को 1650 रुपये का लाभ मिलेगा.

UP पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया आदेश

पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सभी विद्युत वितरण निगमों के निदेशकों को भी योजना के तहत उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं की लागत कम होगी, बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार भी होगा.

इस नई व्यवस्था से राज्य के घरों में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया सरल और सस्ती हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे.