PF Withdrawal: पीएफ का पैसा कब निकालें? जानिए कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा

Big Change In EPFO

PF Withdrawal Best Timing: मध्यम वर्ग के कामकाजी लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) सबसे भरोसेमंद बचत योजना मानी जाती है. हर महीने सैलरी से कटने वाला पीएफ (EPFO) लंबे समय में एक बड़ी रकम बनाता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएफ का पैसा कब निकालना (PF Ka Paisa Kab Nikale) फायदेमंद होता है? बता दें, जब तक आपकी नौकरी चलती है और पीएफ खाते में पैसा जमा होता रहता है, आपको उस पर ब्याज (PF Par Kitna Interest Milta Hai) मिलता रहता है. फिलहाल पीएफ पर लगभग 8% सालाना ब्याज मिलता है. अगर आप लंबे समय तक पैसा छोड़ते हैं, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है और रकम कई गुना बढ़ जाती है.

नौकरी छोड़ने पर पीएफ

अगर आपने 5 साल से कम समय तक नौकरी की है और पीएफ निकालते हैं, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ सकता है. वहीं, अगर आपने 5 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी की है, तो आपको PF निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 5 साल तक PF से पैसे न निकालें.

सबसे ज्यादा फायदा कब?

अगर पैसों की तुरंत जरूरत नहीं है, तो PF का पैसा लंबे समय (10 से 20 साल या रिटायरमेंट तक) के लिए छोड़ना सबसे अच्छा है. इस दौरान ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आपकी बचत कई गुना बढ़ जाएगी. साथ ही पेंशन स्कीम (EPS) से अलग से फायदे भी मिलेंगे. जल्दी पैसा निकालने से न सिर्फ ब्याज का नुकसान होता है, बल्कि टैक्स संबंधी झंझट भी हो सकती है.

ATM-UPI से निकाल सकेंगे पैसा

कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि EPFO ​​जल्द ही अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO ​​3.0 लॉन्च करने जा रहा है. इस अपग्रेडेड सिस्टम के जरिए निजी क्षेत्र के आठ करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सीधे ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे.

इस नए प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि अब कर्मचारी ATM और UPI के जरिए भी अपना PF का पैसा निकाल सकेंगे. यानी, इमरजेंसी में कैश पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी.

मृत्यु क्लेम में मिलेगी बड़ी राहत

इसके अलावा, EPFO ​​3.0 में क्लेम की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी, जिसमें मोबाइल से ही OTP के जरिए अपडेट और करेक्शन किए जा सकेंगे.

सबसे बड़ी राहत मृत्यु क्लेम में मिलेगी, जहां परिवार को अभिभावक प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी. नया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मोबाइल-फ्रेंडली होगा, जिससे खाते की जांच, बैलेंस चेक करना और क्लेम को ट्रैक करना बेहद आसान हो जाएगा.