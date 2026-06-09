Mumbai Metro Line 2B: मुंबईवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मेट्रो लाइन 2B के चेंबूर स्टेशन को मिली CMRS की मंजूरी, मेट्रो, मोनोरेल और लोकल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

Mumbai Metro Line 2B: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के तहत आने वाली मेट्रो लाइन 2B को लेकर एक बड़ी खबर आई है. मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) ने इस लाइन के 'चेंबूर' मेट्रो स्टेशन को आधिकारिक सुरक्षा मंजूरी (Safety Clearance) दे दी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद यह स्टेशन इसी महीने (जून 2026) परिचालन में शामिल हो जाएगा. इसके साथ ही मुंबई का चेंबूर इलाका एक बेहतरीन मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है.
मोनोरेल और मेट्रो का अनोखा एकीकरण
चेंबूर मेट्रो स्टेशन के शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को मिलने वाली इंटरचेंज सुविधा के रूप में होगा. नया चेंबूर मेट्रो स्टेशन और पहले से मौजूद वीएन पुरव (VN Purav) मार्ग मोनोरेल स्टेशन एक-दूसरे से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. इतनी कम दूरी होने के कारण यात्री बिना किसी परेशानी के बेहद आसानी से मेट्रो और मोनोरेल के बीच अदला-बदली कर सकेंगे. परिवहन योजनाकारों का मानना है कि इस एकीकरण से दोनों ही नेटवर्क में यात्रियों की संख्या (Footfall) में भारी इजाफा देखने को मिलेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 5A Update: महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, मेट्रो लाइन 5A को मंजूरी, ठाणे-कल्याण मेट्रो का उल्हासनगर तक होगा विस्तार
मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण का विस्तार
वर्तमान में मेट्रो लाइन 2B (डी.एन. नगर से मानखुर्द) का पहला चरण डायमंड गार्डन से मंडाले के बीच 5.4 किलोमीटर के हिस्से पर संचालित हो रहा है. इस चालू रूट पर अभी पांच स्टेशन - डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, बीएसएनएल मेट्रो, मानखुर्द और मंडाले सेवा दे रहे हैं. अब इस रूट में चेंबूर स्टेशन के जुड़ जाने से यह लाइन सीधे मुंबई उपनगरीय रेलवे (लोकल ट्रेन) नेटवर्क और मुंबई मोनोरेल से कनेक्ट हो जाएगी. इससे पूर्वी उपनगरों और मध्य मुंबई के बीच का सफर बेहद आसान हो जाएगा.
नए सिग्नलिंग सिस्टम के साथ लौटेगी मुंबई मोनोरेल
मेट्रो स्टेशन को मंजूरी मिलने के साथ ही मुंबई मोनोरेल को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. पिछले साल मानसून के दौरान आई तकनीकी दिक्कतों के बाद सितंबर 2025 से मोनोरेल सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित थीं. अब इस 19.54 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर (संत गाडगे महाराज चौक से चेंबूर) को पूरी तरह आधुनिक बना दिया गया है.
मोनोरेल नेटवर्क को नए 'कम्युनिकेशन-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल' (CBTC) सिग्नलिंग सिस्टम से अपग्रेड किया गया है, जिसे वैधानिक सुरक्षा प्रमाणन (Statutory Safety Certification) भी मिल चुका है.
स्वदेशी ट्रेनों के साथ परिचालन की तैयारी
आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में MMRDA ने भारत में बनीं (Made-in-India) 10 नई मोनोरेल ट्रेनों की खरीद की है. इसके साथ ही पुराने बेड़े को भी पूरी तरह से रिफर्बिश (दुरुस्त) किया गया है. नया सीबीटीसी (CBTC) सिग्नलिंग सिस्टम लागू होने से ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी, सुरक्षा और कार्यक्षमता में काफी सुधार होगा. प्राधिकरण को अब यात्रियों के लिए सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अंतिम आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है, जिसके इस महीने के अंत तक मिलने की उम्मीद है.
परिवहन प्रभाव: ऐतिहासिक रूप से मुंबई मोनोरेल अन्य मास ट्रांजिट सिस्टम से सीधे न जुड़ पाने के कारण पर्याप्त यात्री आकर्षित करने में संघर्ष कर रही थी. अब मेट्रो लाइन 2B और उपनगरीय रेलवे के साथ तीन-तरफा कनेक्टिविटी मिलने से चेंबूर के रास्ते यात्रा करने वाले लाखों दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा.