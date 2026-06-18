Kerala Lottery Karunya Plus KN-628 Result: केरल लॉटरी कारुण्य प्लस KN-628 के नतीजे आज दोपहर 3 बजे होंगे जारी, विजेताओं के नाम यहां देखें LIVE

Kerala Lottery Result

Kerala Lottery Karunya Plus KN-628 Result: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज, गुरुवार 18 जून 2026 को कारुण्य प्लस KN-628 साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस लॉटरी का लाइव ड्रॉ दोपहर 3.00 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में आयोजित किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया को बेहद सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए आधिकारिक निगरानी रखी जाएगी. इस सप्ताह की कारुण्य प्लस लॉटरी का पहला पुरस्कार 80 लाख रुपये का रखा गया है, जो राज्य में इसे बेहद लोकप्रिय बनाता है.

कारुण्य प्लस KN-628 लॉटरी के मुख्य पुरस्कार

इस साप्ताहिक लॉटरी में भाग लेने के लिए पूरे केरल से हजारों लोगों ने टिकट खरीदे हैं. विभाग द्वारा 80 लाख रुपये के बंपर प्रथम पुरस्कार के अलावा कई अन्य श्रेणियों में भी विजेताओं की घोषणा की जाएगी. मुख्य पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है: यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: धनलक्ष्मी DL-57 साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज 3 बजे होगा जारी, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

यहां देखें परिणाम लाइव

प्रथम पुरस्कार: 80 लाख रुपये

द्वितीय पुरस्कार: 10 लाख रुपये

तृतीय पुरस्कार: 1 लाख रुपये

सांत्वना (Consolation) और निचले स्तर के पुरस्कार: 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक

लाइव ड्रॉ के दौरान सभी विजेता नंबरों की घोषणा की जाएगी, जिसे बाद में आधिकारिक परिणाम पत्र (रिजल्ट शीट) के रूप में जारी किया जाएगा.

केरल लॉटरी का परिणाम कैसे चेक करें?

लॉटरी में शामिल होने वाले प्रतिभागी अपने टिकट नंबर का मिलान विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची से कर सकते हैं. हालांकि परिणाम की त्वरित जानकारी कई समाचार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन अंतिम और प्रमाणित विजेता सूची केवल केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मान्य होगी. इसके अतिरिक्त, परिणाम की लाइव अपडेट्स देखने के लिए यूट्यूब वीडियो का सहारा भी लिया जा सकता है.

पुरस्कार राशि का दावा करने की प्रक्रिया

विजेताओं को अपनी पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए लॉटरी विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. पुरस्कार का दावा करने के लिए मुख्य गाइडलाइंस नीचे दी गई हैं:

टिकट की वैधता: विजेताओं को ड्रॉ की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना मूल टिकट जमा करना अनिवार्य है.

5,000 रुपये तक के पुरस्कार: इस राशि तक के पुरस्कार केरल में किसी भी अधिकृत लॉटरी विक्रेता (रिटेलर) से सीधे कलेक्ट किए जा सकती हैं.

5,000 रुपये से अधिक के पुरस्कार: इस राशि से ऊपर के दावों के लिए विजेताओं को जिला लॉटरी कार्यालय या राज्य लॉटरी निदेशालय जाना होगा. वहां वैध सरकारी पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड या अन्य अधिकृत आईडी) और लॉटरी टिकट जमा करना होगा.

ध्यान रहे कि नियमानुसार लॉटरी से जीती गई कुल राशि पर लागू आयकर (Income Tax) और वैधानिक कटौती की जाएगी.

केरल लॉटरी का संक्षिप्त इतिहास

केरल राज्य लॉटरी की शुरुआत साल 1967 में हुई थी, जो भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित लॉटरी प्रणाली थी. पिछले कई दशकों से कारुण्य प्लस, अक्षया और धनलक्ष्मी जैसी लॉटरी राज्य सरकार के लिए राजस्व (राजस्व कमाई) का एक बड़ा जरिया रही हैं.

इस लॉटरी से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जाता है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सहायता, आवास योजनाएं और अन्य वित्तीय मदद शामिल हैं. इसके अलावा, विभाग ओणम और विशु जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर विशेष बंपर लॉटरी का भी आयोजन करता है.