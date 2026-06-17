Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: धनलक्ष्मी DL-57 साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज 3 बजे होगा जारी, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

Kerala Lottery Result

Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज, 17 जून को अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी श्रृंखला 'धनलक्ष्मी DL-57' के भाग्यशाली विजेताओं की घोषणा करने जा रहा है. इस साप्ताहिक लॉटरी का लाइव ड्रॉ दोपहर ठीक 3.00 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोरकी भवन के सेंट्रलाइज्ड हॉल में शुरू होगा. इस लाइव प्रक्रिया के पूरा होने के तुरंत बाद आधिकारिक तौर पर अंतिम परिणाम जारी कर दिए जाएंगे.

यह श्रृंखला राज्य सरकार द्वारा विनियमित सबसे प्रमुख साप्ताहिक लॉटरी में से एक है. अपनी बड़ी पुरस्कार राशि के कारण यह स्थानीय स्तर पर अत्यधिक लोकप्रिय है. आज के मल्टी-सीरीज ड्रॉ के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत 50 रुपये तय की गई थी, जिसे केवल अधिकृत खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से ही बेचा गया था. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: केरल लॉटरी धनलक्ष्मी DL-56 साप्ताहिक लॉटरी के रिजल्ट 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

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निष्पक्षता के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था

लॉटरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं. इस लाइव रैंडमाइज्ड चयन प्रक्रिया की निगरानी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र जजों और आधिकारिक सरकारी पर्यवेक्षकों का एक पैनल कर रहा है.

गोरकी भवन के सार्वजनिक हॉल में रखी गई भारी-भरकम मैकेनिकल ड्रम मशीनों के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी तरीके से अल्फ़ान्यूमेरिक टोकन (टिकट नंबर) निकाले जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण समाप्त होते ही मौके पर मौजूद अधिकारी अनंतिम रूप से चयनित विजेता नंबरों को प्रदर्शित करेंगे.

धनलक्ष्मी DL-57 की पुरस्कार संरचना

इस साप्ताहिक लॉटरी में विभिन्न श्रेणियों के तहत हजारों प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि वितरित की जाती है. मुख्य पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है.

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (सभी सीरीज में से किसी एक भाग्यशाली विजेता को).

द्वितीय पुरस्कार: 30 लाख रुपये.

तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये.

सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize): 5,000 रुपये (प्रथम पुरस्कार वाले नंबर की अन्य सीरीज के टिकटों के लिए).

इसके अलावा अंतिम चार अंकों के मिलान के आधार पर क्रमशः 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के छोटे इनाम भी दिए जाते हैं.

कैसे जांचें आधिकारिक परिणाम?

लाइव ड्रॉ समाप्त होने के बाद प्रतिभागी केरल राज्य सरकार के समर्पित वेब पोर्टल पर जाकर आधिकारिक परिणाम दस्तावेज (PDF) डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, राज्य भर में मौजूद पंजीकृत स्थानीय लॉटरी एजेंटों के पास मिलने वाले आधिकारिक प्रिंटआउट से भी नंबरों का मिलान किया जा सकता है.

विजेताओं के लिए जरूरी नियम और शर्तें

लॉटरी विभाग ने सभी टिकट खरीदारों को सलाह दी है कि वे अपने भौतिक कागजी टिकट को पूरी तरह सुरक्षित रखें. वैधानिक नियमों के अनुसार, फटे हुए, संशोधित किए गए या धुंधले टिकटों को सत्यापन के योग्य नहीं माना जाएगा और उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

1 करोड़ रुपये के जैकपॉट सहित किसी भी बड़े पुरस्कार पर दावा करने के लिए विजेताओं को स्वयं उपस्थित होना होगा. इसके लिए उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेजों और विजेता टिकट के साथ राज्य लॉटरी निदेशक या संबंधित जिला लॉटरी कार्यालय में एक व्यापक दावा फ़ाइल जमा करनी होगी. यह दावा प्रक्रिया परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य है.