EPFO New Rules: ईपीएफओ का बड़ा फैसला, अब 'विशेष परिस्थितियों' में बिना कारण बताए निकाल सकेंगे 100% पीएफ का पैसा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों अंशदाताओं (Subscribers) को बड़ी राहत देते हुए पीएफ निकासी (Fund Withdrawal) के नियमों में ऐतिहासिक सुधार किए हैं. नए सुधारों के तहत अब खाताधारक कुछ "विशेष परिस्थितियों" के अंतर्गत अपने पीएफ फंड का 100% तक हिस्सा बिना किसी कारण बताए निकाल सकते हैं. इस कदम का मुख्य उद्देश्य पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने की बढ़ती समस्याओं को समाप्त करना और ग्राहकों को अपनी जमा पूंजी तक आसान पहुंच प्रदान करना है.

पुराने नियमों में क्या थीं कमियां?

इससे पहले लागू व्यवस्था के तहत अंशधारकों को केवल असाधारण स्थितियों—जैसे लंबे समय तक बेरोजगारी, तालाबंदी, कंपनी बंद होना, महामारी या प्राकृतिक आपदा—में ही पूरा पीएफ निकालने की अनुमति थी. इसके लिए सदस्यों को सटीक कारण बताना होता था और उससे जुड़े दस्तावेज जमा करने पड़ते थे. यह भी पढ़े: EPFO New Rules: सदस्य अब UAN से हटा सकेंगे गलत ‘मेंबर आईडी’, पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत

अक्सर देखा गया कि खाताधारकों द्वारा बताए गए कारण ईपीएफओ की स्वीकृत श्रेणियों से मेल नहीं खाते थे, जिससे क्लेम खारिज हो जाते थे. क्लेम रिजेक्ट होने की वजह से कर्मचारियों को अपनी ही जमा राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और उनकी शिकायतें बढ़ती थीं.

कब मिलती है 100% पीएफ निकासी की अनुमति?

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कुछ विशेष और गंभीर परिस्थितियों में ही भविष्य निधि की पूरी राशि निकालने की अनुमति दी जाती है. इन परिस्थितियों का विवरण नीचे दिया गया है.

कंपनी में तालाबंदी या बंदी: यदि कोई कंपनी 15 दिनों से अधिक समय से बंद है और कर्मचारियों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, या दो महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है (बशर्ते यह देरी हड़ताल के कारण न हो).

कानूनी विवाद: यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त या हटा दिया गया है और उसने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है.

6 महीने से अधिक की बेरोजगारी: यदि कोई प्रतिष्ठान छह महीने से अधिक समय से बंद है और कर्मचारी लगातार बेरोजगार बना हुआ है.

गंभीर चिकित्सा उपचार: सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों के गंभीर इलाज के लिए, जिसमें नियोक्ता और डॉक्टर दोनों के हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.

नए नियमों से क्या बदल गया है?

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ईपीएफओ ने अब "विशेष परिस्थितियों" की श्रेणी के तहत पीएफ निकालने के लिए कारण बताने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है.

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार: "पहले सदस्यों को 'विशेष परिस्थितियों' के तहत आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए ठोस कारण स्पष्ट करने पड़ते थे. इसके कारण अक्सर क्लेम खारिज हो जाते थे. अब पात्र सदस्य इस श्रेणी के तहत बिना कोई कारण बताए सीधे आवेदन कर सकते हैं."

इस बदलाव के बाद अब ईपीएफओ के पास क्लेम अटकने की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया तेज व पारदर्शी बनेगी.

सामान्य परिस्थितियों में निकासी के क्या हैं नियम?

इस नए नियम का मतलब यह कतई नहीं है कि कोई भी सदस्य जब चाहे अपनी मर्जी से 100% पीएफ फंड निकाल सकता है. सामान्य दिनों में फुल सेटलमेंट की अनुमति नहीं होती है.

1.75% तक की निकासी सीमा:सामान्य परिस्थिति. सामान्य दिनों में या नौकरी बदलने के दौरान होने वाली वित्तीय जरूरतों के लिए सदस्य अपने पात्र बैलेंस का केवल 75% हिस्सा ही निकाल सकते हैं. 2.बिना किसी दस्तावेज के आवेदन:दस्तावेज से राहत. ईपीएफओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह 75% तक की राशि बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई या दस्तावेज जमा किए कभी भी निकाली जा सकती है. 3.रिटायरमेंट फंड का संरक्षण:अंतिम चरण. पूरे 100% कॉर्पस (फंड) की निकासी को अभी भी केवल ऊपर बताई गई विशेष परिस्थितियों और सेवानिवृत्ति (Retirement) के लिए ही आरक्षित रखा गया है ताकि भविष्य की सामाजिक सुरक्षा बनी रहे.

इन नवीनतम सुधारों से प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होने और क्लेम रिजेक्शन की दर में भारी कमी आने की उम्मीद है. इससे पीएफ अंशधारकों को जरूरत के समय अपने पैसों पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा, जबकि भविष्य निधि प्रणाली का मूल उद्देश्य (रिटायरमेंट सुरक्षा) भी सुरक्षित रहेगा.