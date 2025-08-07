CR Rakshabandhan Special Train: रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, LTT-मडगांव के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें; 9 अगस्त से शुरू होगी टिकट बुकिंग

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits AI)

Central Railway Rakshabandhan Special Train: रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यात्रियों के लिए खुशखबरी है. सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और गोवा के मडगांव जंक्शन के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. यह भी पढ़े : Raksha Bandhan Special Trains: रेलवे ने दिया रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा, मध्य रेलवे इस वीकेंड चलाएगा 18 स्पेशल ट्रेनें

स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष ट्रेनें

पहली जोड़ी विशेष ट्रेनों—ट्रेन नंबर 01125 और 01126—स्वतंत्रता दिवस के आसपास संचालित होंगी. ट्रेन 01125, 14 अगस्त (गुरुवार) को रात 10:15 बजे LTT से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:45 बजे मडगांव पहुंचेगी. वापसी यात्रा के लिए, ट्रेन 01126, 15 अगस्त (शुक्रवार) को दोपहर 1:40 बजे मडगांव से रवाना होगी और अगली सुबह 4:05 बजे LTT पहुंचेगी.

रूट और सुविधाएं

ये ट्रेनें थाने, पनवेल, पेन, रोहा, चिपलून, रत्नागिरी और करमाली सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों में 22 LHB कोच होंगे, जिनमें 1 फर्स्ट एसी, 3 एसी 2-टियर, 7 एसी 3-टियर, 8 स्लीपर कोच, एक पैंट्री कार और जनरेटर कार शामिल हैं, ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित हो सके.

वीकेंड के लिए विशेष ट्रेनें

दूसरी जोड़ी ट्रेनें, 01127 और 01128, वीकेंड पर चलेंगी। ट्रेन 01127, 16 अगस्त (शनिवार) को रात 10:15 बजे LTT से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:45 बजे मडगांव पहुंचेगी। वापसी यात्रा के लिए, ट्रेन 01128, 17 अगस्त (रविवार) को दोपहर 1:40 बजे मडगांव से प्रस्थान कर अगली सुबह 4:05 बजे LTT पहुंचेगी.

ये ट्रेनें भी उसी रूट और स्टेशनों पर रुकेंगी। इनका कोच संयोजन थोड़ा अलग होगा, जिसमें 1 एसी 2-टियर, 6 एसी 3-टियर, 9 स्लीपर कोच, 4 जनरल कोच, 1 एसआर कोच और 1 जनरेटर कार शामिल होंगे, कुल 22 कोच.

9 अगस्त से शुरू होगा टिकट बुकिंग

ट्रेन 01126 और 01128 की बुकिंग 9 अगस्त, 2025 से शुरू होगी. टिकट PRS काउंटर, IRCTC वेबसाइट या भारतीय रेलवे पूछताछ पोर्टल के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं.