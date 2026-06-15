Agniveer Applications 2027: भारतीय नौसेना अग्निवीर अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू, इच्छुक उम्मीदवार 29 जून 2026 तक कर सकते हैं आवेदन, जानें योग्यता और कैसे करें एप्लीकेशन

Agniveer Applications 2027: भारतीय नौसेना के जनशक्ति योजना और भर्ती निदेशालय (DMPR) ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर (अप्रेंटिस) 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. यह विशेष भर्ती अभियान नौसेना के तकनीकी विंग में करियर बनाने के इच्छुक अविवाहित पुरुष डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जा रहा है. योग्य उम्मीदवार आगामी 29 जून 2026 की शाम 5:00 बजे तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

मुख्य पात्रता मानदंड और आयु सीमा

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को विभाग द्वारा तय की गई वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की शर्तों को पूरा करना होगा. यह भी पढ़े: Aryan Verma Arrested for Impersonation: शाहजहांपुर कैंट में फर्जी सेना ब्रिगेडियर गिरफ्तार, सेना ने स्टिंग ऑपरेशन कर जालसाज नीट एस्पिरेंट को दबोचा

वैवाहिक स्थिति: यह भर्ती केवल अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवारों के लिए है. चयनित उम्मीदवारों को अपने चार साल के सेवा कार्यकाल के दौरान भी अविवाहित रहना अनिवार्य होगा.

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ मैट्रिक (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इसके साथ ही, एआईसीटीई (AICTE) से मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल, मरीन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे प्रासंगिक ट्रेड में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

आयु सीमा: प्रवेश परीक्षा के लिए 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच जन्मे उम्मीदवार पात्र हैं. बैच के अनुसार आयु सीमा इस प्रकार है: 01/2027 बैच: जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए. 02/2027 बैच: जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होना चाहिए.



चयन प्रक्रिया और परीक्षा का प्रारूप

नौसेना में इस पद के लिए चयन प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों की तकनीकी और शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा.

प्रथम चरण (INET परीक्षा): शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग कंप्यूटर आधारित भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा (INET) के माध्यम से होगी, जो संभावित रूप से अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी. यह 1 घंटे की द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) परीक्षा होगी, जिसमें अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, विज्ञान, गणित और डिप्लोमा ट्रेड से जुड़े 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.

द्वितीय चरण (शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) के लिए बुलाया जाएगा. इसके लिए न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए. शारीरिक परीक्षा के तहत उम्मीदवारों को 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. इसके अलावा 20 उठक-बैठक, 15 पुश-अप्स और 15 बेंट-कनी सिट-अप्स करने होंगे. इस चरण के अंत में एक माध्यमिक लिखित मूल्यांकन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा.

वेतन संरचना और सेवा निधि पैकेज

चार साल के सेवा कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों को हर साल वेतन वृद्धि के साथ एक निश्चित मासिक पैकेज दिया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

सेवा का वर्ष मासिक ग्रॉस पैकेज इन-हैंड राशि (70%) कॉर्पस फंड योगदान (30%) प्रथम वर्ष INR 30,000 INR 21,000 INR 9,000 द्वितीय वर्ष INR 33,000 INR 23,100 INR 9,900 तृतीय वर्ष INR 36,500 INR 25,550 INR 10,950 चतुर्थ वर्ष INR 40,000 INR 28,000 INR 12,000

चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, सभी अग्निवीरों को 'सेवा निधि' पैकेज के रूप में लगभग 10.04 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जो पूरी तरह से टैक्स-फ्री होगी. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बैच के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 25 प्रतिशत युवाओं को नौसेना में स्थायी कैडर के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार 29 जून शाम 5:00 बजे से पहले नीचे दिए गए चरणों का पालन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय नौसेना के आधिकारिक पोर्टल joinindiannavy.gov.in पर जाएं और पंजीकरण लिंक का चयन करें. एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना अकाउंट बनाएं. 'Apprentice under INET 2/2026' चक्र के तहत लॉगिन करें. अपने व्यक्तिगत विवरण भरें और कक्षा 10वीं की मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रमाणपत्र और निवास/पहचान प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें. हाल ही में खींची गई (मई 2026 से पहले की न हो) पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो अपलोड करें. फोटो का बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए और सिख उम्मीदवारों को छोड़कर किसी अन्य को टोपी या हेडगेार पहनने की अनुमति नहीं है. नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से 550 रुपये (प्लस 18% जीएसटी) का गैर-रिफंडेबल परीक्षा शुल्क का भुगतान करें. आवेदन पूरा होने के बाद पुष्टिकरण (Confirmation) पेज डाउनलोड करें.

महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए विभाग द्वारा 6 जुलाई को एक संक्षिप्त सुधार विंडो (Correction Window) खोली जाएगी, जिसमें आवेदन पत्र की त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा. सफल उम्मीदवारों के 01/2027 बैच का प्रशिक्षण दिसंबर 2026 में और 02/2027 बैच का प्रशिक्षण मई 2027 में आईएनएस चिल्का (ओडिशा) में शुरू होगा.