पाकिस्तान की दहशतगर्दी रुकेगी तभी बहाल होगा सिंधु जल संधि, विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को तब तक बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय रूप से बंद नहीं करता. उन्होंने कहा, "संधि को निलंबित रखा गया है और तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ने की सच्ची और अटल मंशा नहीं दिखाता."

Operation Sindoor: निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, विदेश मंत्री बोले जब PAK सेना खुद लड़ाई में कूदी...

जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे पर भी सीधा संदेश दिया. उन्होंने कहा, "कश्मीर पर अब एक ही चर्चा बाकी है पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई भारतीय जमीन (PoK) को खाली कराना. भारत इस पर बात करने को तैयार है." यह बयान पाकिस्तान को यह संकेत देता है कि भारत अब किसी मध्यस्थता या समझौते से पीछे नहीं हटेगा, जब तक उसे ठोस परिणाम नहीं मिलते.

#WATCH | Delhi | "...The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will continue to be held in abeyance until the cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped... The only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacating of illegally… pic.twitter.com/rY1SxHI7Td

— ANI (@ANI) May 15, 2025