Skin Reactions: सिंगापुर में भारतीय दवा से गंभीर रिएक्शन, 6 मरीजों को जानलेवा त्वचा रोग, 9 लोग अस्पताल में भर्ती

सिंगापुर में फरवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच कम से कम नौ लोगों को गंभीर त्वचा रोगों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह प्रतिक्रियाएं अर्मोडाफिनिल (Armodafinil) टैबलेट के सेवन से जुड़ी हैं, जो उत्तराखंड के देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित की गई थी. सिंगापुर के हेल्थ साइंसेज अथॉरिटी (HSA) ने सोमवार को बताया कि यह दवा सिंगापुर में पंजीकृत नहीं है और इसे प्रभावित लोगों ने ज्यादातर गेलांग इलाके में सड़क विक्रेताओं या दोस्तों से खरीदा था. वे इसे सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे.

HSA ने इस दवा के दो वेरिएंट - आर्टविजिल-250 (Artvigil-250) और आर्टविजिल-150 (Artvigil-150) - की तस्वीरें जारी करते हुए इसके उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है. नियामक संस्था के अनुसार, यह दवा कुछ देशों में नार्कोलेप्सी (Narcolepsy) जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दी जाती है, लेकिन सिंगापुर में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है.

HSA की रिपोर्ट के अनुसार, 18 से 57 वर्ष की उम्र के प्रभावित लोगों में दो महिलाएँ भी शामिल हैं. इनमें से छह मरीज स्टीवंस-जॉनसन सिंड्रोम (Stevens-Johnson Syndrome - SJS) से पीड़ित पाए गए, जो त्वचा और श्लेष्म झिल्ली (mucous membranes) पर गंभीर छाले और पपड़ी उत्पन्न करने वाली एक गंभीर स्थिति है. इनमें से तीन मरीजों को टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस (Toxic Epidermal Necrolysis) हुआ, जो SJS का और भी गंभीर रूप है.

Nine people in #Singapore have been hospitalized after consuming unregistered Armodafinil tablets from #India, resulting in severe skin conditions.

