ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर भारत ने दिया ये जवाब, अमेरिका को दिखा दिया आईना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और फिर उस तेल का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों की जान ले रही है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "भारत को रूस के साथ व्यापार की परवाह है, लेकिन यूक्रेन में हो रही मानवीय त्रासदी की नहीं. इसी वजह से मैं भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा हूं." ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो पहले 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन अब इसे 7 अगस्त तक टाल दिया गया है.

रूस से तेल खरीदना भारत को पड़ेगा महंगा? ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी.

भारत ने ट्रंप के आरोपों और टैरिफ की धमकी का सधा हुआ और शांत जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि, “भारत अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा.” सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत बिना किसी उकसावे के जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा था कि "बात 10-15% टैरिफ की नहीं है, बात है भारत के आत्मसम्मान और उपभोक्ताओं के हितों की."

MEA ने कहा कि आश्चर्य की बात ये है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं, वही खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए यह कोई राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है.

India will take all necessary measures to safeguard its national interests and economic security: MEA spokesperson Randhir Jaiswal

"India has been targeted by the United States and the European Union for importing oil from Russia after the commencement of the Ukraine conflict.… pic.twitter.com/xLnUw7gaWl

