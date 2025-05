भारत में इमरान खान और बिलावल भुट्टो के X अकाउंट ब्लॉक, मोदी सरकार का डिजिटल स्ट्राइक जारी

पाकिस्तान के दो बड़े नेताओं – पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर) पर मौजूद अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है. अब अगर भारत में कोई उनके प्रोफाइल को खोलने की कोशिश करता है, तो उसे एक मैसेज दिखता है – "यह अकाउंट भारत में कानूनी मांग की वजह से रोका गया है."

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई नेताओं, सेलेब्रिटीज़ और मीडिया चैनलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया है.

भारत सरकार का कहना है कि इन अकाउंट्स और चैनलों के माध्यम से भारत विरोधी, भ्रामक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री प्रसारित की जा रही थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है. भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की संस्था FWICE ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी तरह के सहयोग पर रोक लगाने की मांग की है. इसमें फवाद खान की आगामी फिल्म 'अबीर गुलाल' की भारत में रिलीज़ पर भी रोक लगाने की बात कही गई है.

Pakistan Peoples Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari and Former Pakistan Prime Minister and PTI founder Imran Khan's accounts on 'X' withheld in India pic.twitter.com/Z3NKyWOGwc

— ANI (@ANI) May 4, 2025