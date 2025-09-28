IND vs PAK- Final: एशिया कप फाइनल में भारत देगा पाकिस्तान को करारी शिकस्त; मनोहर लाल

करनाल, 28 सितंबर : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने रविवार को एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को करारी शिकस्त देगी. करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत-पाकिस्तान फाइनल मुकाबले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने कई बार पाकिस्तान को न केवल खेल के मैदान में, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पटकनी दी है. चाहे वह आमने-सामने की टक्कर हो या 'ऑपरेशन सिंदूर' हो. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं.

उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज के फाइनल मुकाबले में भी भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और पाकिस्तान को एक बार फिर मात देगी. एशिया कप फाइनल के हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले देशभर में प्रशंसकों के बीच उत्साह चरम पर है. जगह-जगह भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं और हवन किए जा रहे हैं. एशिया कप 2025 में भारत के साथ पाकिस्तान का दो बार आमना-सामना हुआ है और दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. दोनों मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और विपक्षी टीम को मैच में वापसी करने का मौका नहीं दिया. यह भी पढ़ें : Bandra-Worli Sea Link Road Accident: बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर रफ्तार का कहर; टैक्सी को टक्कर मार फरार हुआ कार चालक, एफआईआर दर्ज

भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान के सामने होगी. यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान टी-20 फॉर्मेट के एशिया कप के फाइनल में खेल रहे हैं. भारतीय प्रशंसकों के अनुसार, टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया है और उसकी जीत का रथ लगातार आगे बढ़ रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर जीत हासिल करेगी. हालांकि, कुछ फैंस का मानना है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए. भारतीय फैंस को सलामी जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से काफी उम्मीदें हैं. दोनों ने इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है. वहीं, गेंदबाजी के मोर्चे पर जसप्रीत बुमराह और स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव पर सबकी नजर रहने वाली है