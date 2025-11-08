Kerala Black Magic Case: केरल में युवती को काला जादू के नाम पर दी गई दर्दनाक यातना, बीड़ी और शराब पिलाकर किया गया ‘भूत भगाने’ का नाटक

AI Generated Image

Kerala Black Magic Case: केरल के कोट्टायम जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती को उसके ही साथी और उसके परिवारवालों ने काला जादू के नाम पर घंटों तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी. इस दौरान उसे बीड़ी और शराब पिलाकर 'भूत भगाने' की रस्म के बहाने अमानवीय तरीके से पीटा गया. मामला तब सामने आया जब पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी और परिवार ने पुलिस को सूचना दी.

घंटों तक चला झाड़-फूंक का नाटक

जानकारी के मुताबिक, यह घटना पिछले हफ्ते की है. आरोपी युवक अखिल दास (26), उसके पिता दास (54) और तांत्रिक शिवदास (54) ने मिलकर युवती पर झाड़-फूंक का नाटक रचा. बताया गया कि अखिल के परिवार को शक था कि युवती के शरीर में किसी मृत रिश्तेदार की आत्मा प्रवेश कर गई है. इसी अंधविश्वास के चलते उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और सुबह 11 बजे से लेकर देर रात तक 'भूत भगाने' की रस्म चलाई.

भस्म खिलाई, धूप से जलाया शरीर

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि इस दौरान उसे बीड़ी पीने और शराब पीने के लिए मजबूर किया गया. यही नहीं, उसके शरीर पर गर्म धूप से जलाने के निशान भी दिए गए. तांत्रिक ने उस पर भस्म और सिंदूर का मिश्रण डाला और बार-बार मंत्रोच्चारण कर उसे झाड़ने की कोशिश की. कई घंटों की यातना के बाद युवती बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी.

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक महिला फरार

जैसे ही युवती की तबीयत खराब हुई, उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें मुख्य आरोपी अखिल दास, उसका पिता दास और तांत्रिक शिवदास शामिल हैं. जबकि तांत्रिक को बुलाने वाली महिला यानी अखिल की मां फिलहाल फरार है. पुलिस ने बताया कि शिवदास घटना के बाद मोबाइल बंद करके भाग गया था, लेकिन बाद में उसे थिरुवल्ला के मुथूर इलाके से पकड़ा गया.

अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं फरार महिला की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि यह मामला अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर किए जा रहे अपराधों का गंभीर उदाहरण है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है ताकि किसी भी महिला या व्यक्ति के साथ इस तरह की बर्बरता दोबारा न हो सके.