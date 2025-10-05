Kerala Shocker: तमिलनाडु निवासी युवक ने Israeli Tourist को जड़ा थप्पड़, मोबाइल समुद्र में फेंकने पर की मारपीट; FIR दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

Kerala Shocker: केरल के वर्कला से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां तमिलनाडु निवासी नंदकुमार (46) पर इजराइली टूरिस्ट जायत्स सागी (Israeli Tourist Zaits Sagi) से मारपीट का आरोप लगा है. पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई जब इजराइली टूरिस्ट ने नंदकुमार का मोबाइल फोन छीनकर समुद्र में फेंक दिया. इससे गुस्साए नंदकुमार ने उसे थप्पड़ मार दिया. मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नंदकुमार को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. नंदकुमार वर्कला (Varkala, Kerala) में एक निजी वाटर स्पोर्ट्स एजेंसी में काम करता है.

इजराइली टूरिस्ट के पास नहीं मिले पासपोर्ट

पुलिस (Kerala Police) के अनुसार, इजराइली टूरिस्ट जायत्स सागी पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में घूम रहा था और उसके पास पासपोर्ट (Israeli Passport) नहीं था. पर्यटक के वहां पहुंचने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. वह किसी होटल में नहीं रुका था और रात में सड़क पर सोता था. वह दिन में इधर-उधर घूमता रहता था. उसके पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़े थे, जिनमें से कुछ उसके शरीर से बंधे हुए थे, मानो उन पर चोट के निशान हों.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेडिकल जांच के बाद उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं (Mental Health Issues) होने का पता चला. इसलिए उसे वर्कला के एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया.

पर्यटक की पहचान लगाने की कोशिश

इस घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों, दोनों को चिंतित कर दिया है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और पर्यटक की पहचान और परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.