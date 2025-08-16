Jaipur Scorpio Accident: जयपुर में स्कॉर्पियो चालक ने यूपी के मजदूर को कुचला, एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश में हुआ हादसा; सीसीटीवी VIDEO वायरल

Jaipur Scorpio Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मुरलीपुरा इलाके में शनिवार शाम एक स्कॉर्पियो कार ने एक शख्स को बेरहमी से कुचल दिया. यह हादसा इतनी अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और गुस्से का माहौल फैल गया. पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम चंद्रशेखर है और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. चंद्रशेखर मजदूरी करता था और फिलहाल जयपुर में किराए पर रह रहा था.

जयपुर में भीड़ के बीच स्कॉर्पियो ने कुचला शख्स

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब 5 बजे खाटूश्यामजी मंदिर के पास रोड नंबर 5 पर एक स्कॉर्पियो की दूसरी कार से टक्कर हो गई. मामूली सी भिड़ंत ने देखते ही देखते बड़ा बवाल खड़ा कर दिया. बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में चार से पांच लोग सवार थे. टक्कर के बाद वे कार से उतरे और हाथों में डंडे व रॉड लेकर दूसरी कार पर हमला करने लगे. उन्होंने कार के शीशे तोड़ दिए. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग कार मालिक के पक्ष में खड़े हो गए और स्कॉर्पियो सवारों से भिड़ गए.

इसी हंगामे के बीच वहां खड़ा चंद्रशेखर सड़क पर गिर गया. तभी स्कॉर्पियो चालक ने घबराहट में गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया और चंद्रशेखर को कुचलते हुए निकल गया. वहां मौजूद लोग चीख पड़े और भगदड़ मच गई. हादसे का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जिसमें पूरा दृश्य साफ नजर आ रहा है.

आरोपियों की तलाश शुरू

घटना के तुरंत बाद घायल चंद्रशेखर को पास के कांतानिया अस्पताल ले जाया गया. लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार को इस हादसे की जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया. हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

पीड़ित परिवार को न्याय की आस

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर आए दिन ऐसे विवाद होते रहते हैं लेकिन प्रशासन समय पर कदम नहीं उठाता. इस हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह खुलेआम दबंगई कैसे हो सकती है.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है. अब देखने वाली बात होगी कि दोषियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.