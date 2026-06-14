PM Modi in Slovakia: पीएम मोदी की ऐतिहासिक स्लोवाकिया यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में भारी उत्साह, द्विपक्षीय संबंधों के लिए बताया बेहद अहम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: File Image)

ब्रातिस्लावे (स्लोवाकिया), 14 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की स्लोवाकिया (Slovakia) की आगामी यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय (भारतीय प्रवासियों) में भारी उत्साह और उत्सुकता का माहौल है. प्रवासी भारतीयों का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण है, जो भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा. स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (Slovakia's Prime Minister Robert Fico) के निमंत्रण पर पीएम मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. यह भी पढ़ें: G7 Summit: पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना; G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, मैक्रों और रॉबर्ट फिको से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

आजादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा

स्लोवाकिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक सदस्य विनय ने कहा कि साल 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है. उन्होंने इसे दोनों देशों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया. विनय ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले कुछ वर्षों में स्लोवाकिया के भीतर भारतीय समुदाय की संख्या और प्रभाव में काफी बढ़ोतरी देखी गई है.

मेडिकल रिसर्च में सहयोग की नई उम्मीदें

स्लोवाकिया के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक सचिन गुलाटी ने इस यात्रा पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच चिकित्सा अनुसंधान (Medical Research) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर है.

सचिन गुलाटी ने कहा, "जब हमने प्रधानमंत्री मोदी के आने की खबर सुनी, तो हम सभी बेहद उत्साहित हो गए. यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है. वर्तमान में हमें कई यूरोपीय संघ (EU) और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चिकित्सा अनुसंधान में भारत-स्लोवाकिया के बीच सीधे द्विपक्षीय प्रोजेक्ट्स भी शुरू हों. पीएम मोदी के यहां आने से निश्चित रूप से इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा."

इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रहेगा ध्यान

अपनी तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकियाई पीएम रॉबर्ट फिको के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाएंगे. इसके अलावा, वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल सेक्टर और रेलवे विनिर्माण (Railway Manufacturing) सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में स्लोवाकिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगी.