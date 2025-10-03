Illegal Surrogacy Racket Busted in Hyderabad: हैदराबाद में अवैध सरोगेसी रैकेट मामले में ईडी का एक्शन, 9 स्थानों से जब्त किए दस्तावेज

हैदराबाद, 3 अक्टूबर : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हैदराबाद यूनिट ने शुक्रवार को अवैध सरोगेसी रैकेट (Surrogacy Racket) के मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. ईडी ने बताया कि अवैध सरोगेसी रैकेट मामले में हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में 9 स्थानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए गए. ईडी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इस कार्रवाई की जानकारी दी.

ईडी ने लिखा, "ईडी, हैदराबाद ने यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फ अथलूरी नम्रता द्वारा चलाए जा रहे अवैध सरोगेसी रैकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 25 सितंबर को हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए." जानकारी के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिनमें धोखाधड़ी के शिकार दंपतियों का विवरण, अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों के कागजात और नकली सरोगेसी समझौतों के प्रमाण शामिल हैं.

ईडी ने बताया कि डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फ अथलूरी नम्रता द्वारा संचालित यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से चल रहा यह रैकेट पिछले कई सालों से अधिक समय से सक्रिय था. ईडी के अनुसार, डॉ. नम्रता ने सरोगेसी सेवाओं को वैध दिखाने के लिए दस्तावेज तैयार किए, जबकि वास्तव में वे बच्चा तस्करी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश में लिप्त थीं. यह कार्रवाई हैदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें धोखाधड़ी, धोखा, आपराधिक साजिश, अवैध सरोगेसी और बच्चा तस्करी के आरोप हैं. फिलहाल ईडी इस मामले में जांच कर रही है.