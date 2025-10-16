माता-पिता का आशीर्वाद मेरे साथ, कोई चुनौती नहीं रखती मायने: तेज प्रताप यादव

पटना, 16 अक्टूबर : जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि उनके साथ भी माता-पिता का आशीर्वाद है और इसीलिए उनके सामने विपक्षी दल का कौन सा उम्मीदवार है और क्या चुनौती है, यह मायने नहीं रखता. तेज प्रताप यादव के हाथों में उनकी दादी की तस्वीर थी, जिसे दिखाते हुए उन्होंने कहा कि वह उनके आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे माता-पिता और दादी का आशीर्वाद है. मेरे गुरु वृंदावन से मेरे साथ हैं. महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए जा रहा हूं.
बुधवार को तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था. इस दौरान उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बहन मीसा भारती मौजूद थीं. जब तेज प्रताप से पूछा गया कि क्या वे अपने नामांकन के दौरान माता-पिता की अनुपस्थिति को मिस कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं और मेरी दादी का आशीर्वाद मेरे साथ है. उनकी तस्वीर मेरे पास है और मैं उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा हूं. यह भी पढ़ें : Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाड़की बहना योजना के लिए ई-केवाईसी ऐसे करें; ये है आसान तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त
तेज प्रताप ने कहा कि जब माता-पिता, दादी और गुरु का आशीर्वाद हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी हैं. महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए वहां जा रहा हूं. उन्होंने कहा कि महुआ की जनता का प्यार और समर्थन उनके साथ है, और वह उनके लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे. बता दें कि राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन शक्ति जनता दल का गठन किया.