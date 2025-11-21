Mumbai Shocker: मुंबई के मालवानी इलाके में पत्नी की हत्या कर पति ने किया सरेंडर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

A man murdered his own wife.

मुंबई, 21 नवंबर : मुंबई के मालवानी इलाके में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक 52 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मुंबई पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. मालवानी पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान सिराज नाइक के रूप में हुई है. सिराज पर अपनी 45 वर्षीय पत्नी मुमताज नाइक की नींद के दौरान हत्या करने का आरोप है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह हत्या पति-पत्नी के बीच एसआरए (झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण) प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले फ्लैट को लेकर हुए विवाद के बाद हुई.

पुलिस के मुताबिक, सिराज अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ मालवानी इलाके में रह रहा था. उनका निवास एसआईए प्रोजेक्ट का हिस्सा था. सिराज ने मुमताज से कहा था कि यदि वे बिल्डर को 9.70 लाख रुपए दें तो उन्हें इस योजना के तहत नया फ्लैट मिल जाएगा. हालांकि, मुमताज ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया.

पुलिस ने आगे बताया कि विवाद के बाद मुमताज सोने चली गईं. तभी आरोपी सिराज कथित रूप से एक भारी पत्थर लेकर आया और अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट के चलते मुमताज की मौके पर ही मौत हो गई वारदात के बाद आरोपी सीधे मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी देते हुए आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और हत्या के तहत केस दर्ज कर लिया है.

इससे पहले, पुणे में भी पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया था. 8 नवंबर को वारजे पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. उसने फिल्मी स्टाइल में योजना बनाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. दरअसल, उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. पत्नी की हत्या के बाद उसने खुद पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन, पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.