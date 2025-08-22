Aaj Ka Mausam, 22 August 2025: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें बारिश का ताजा अपडेट

Photo- @Indiametdept

आज का मौसम, 22 अगस्त 2025: देशभर में मानसून (Monsoon 2025) अपने अंतिम चरण में है, लेकिन कई इलाकों में बारिश (Rain Update) की रफ्तार अभी भी तेज है. आज, 22 अगस्त को देश के उत्तर, पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी (Rain Alert) बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज बारिश की संभावना है. उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Update) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather Update) के पहाड़ों पर भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका है. मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल जमकर बरस सकते हैं.

राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, खासकर पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है.

ये भी पढें: Mumbai Rain Update: मुंबई में आज भी होगी झमाझम बारिश? जानें IMD से मौसम का ताजा अपडेट

गुजरात-महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश

गुजरात (Gujarat Weather Update) के उत्तरी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है और इसका असर आज, 22 अगस्त को भी देखने को मिलेगा. यहां तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों का खतरा है. वहीं, महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Update) के कोंकण और गोवा में आज बारिश जारी रहेगी. घाट क्षेत्रों में सड़कें जाम और जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का हाल?

बंगाल की खाड़ी से उठ रहे सिस्टम का असर पूर्वी भारत पर साफ दिखाई दे रहा है. आज, 22 अगस्त को ओडिशा (Odisha Weather Update), झारखंड (Jharkhand Weather Update) और पश्चिम बंगाल (West Bengal Weather Update) के कई हिस्सों में बारिश तेज हो जाएगी. बिहार (Bihar Weather Update) में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इन इलाकों में गरज के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं.

मध्य भारत और छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसेंगे

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Weather Update) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Weather Update) में मानसून सक्रिय है. आज, 22 अगस्त को यहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. यह बारिश किसानों को राहत दे सकती है क्योंकि खरीफ की फसलों को पानी की जरूरत होती है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की आशंका

असम (Assam Weather Update), मेघालय (Meghalaya Weather Update), मिजोरम (mizoram Weather Update) और त्रिपुरा (Tripura Weather Update) जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आज, 22 अगस्त को भारी बारिश जारी रहेगी. कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

दक्षिण भारत में हल्की बारिश की संभावना

इस बार दक्षिण भारत में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम है. हालांकि, 22 अगस्त को आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Weather Update) और कर्नाटक (Karnataka Weather Update) के तटीय इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होगी. केरल में भी हल्की बारिश की संभावना है.

प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह

लगातार भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. मौसम विभाग (Muasam Vibhag) ने चेतावनी दी है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें.