Assam Horror: असम के बरपेटा में खौफनाक वारदात; स्कूल से लौट रही 10 वर्षीय मासूम से गैंगरेप के बाद हत्या, 3 नाबालिग आरोपी हिरासत में

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

बरपेटा (असम), 16 जून: असम (Assam) के बरपेटा जिले (Barpeta District) से एक बेहद दर्दनाक और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां के बाघबर थाना क्षेत्र (Baghbar Police Station Area) के अंतर्गत एक गांव में स्कूल से अकेली घर लौट रही 10 साल की मासूम बच्ची की कथित तौर पर गैंगरेप (Gangrape) के बाद गला दबाकर हत्या (Murder) कर दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जघन्य कृत्य में शामिल होने के आरोप में तीन नाबालिग लड़कों (किशोर अपराधियों) को हिरासत में ले लिया है. सोमवार को हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव और भारी आक्रोश का माहौल है. यह भी पढ़ें: Gopalpur Beach Gang Raped: ओडिशा के गोपालपुर बीच पर 20 साल की लड़की से गैंगरेप, राजा उत्सव के दौरान हुई वारदात; 10 लोगों पर आरोप

अस्वस्थ होने के कारण स्कूल से जल्दी निकली थी बच्ची

बरपेटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) समीरन बैश्य ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित बच्ची सोमवार दोपहर को स्कूल गई थी, लेकिन वहां तबीयत ठीक न होने के कारण वह छुट्टी लेकर समय से पहले ही अकेली घर के लिए निकल गई थी.

रास्ते में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने सुनसान जगह देखकर बच्ची को दबोच लिया. एएसपी ने बताया, "आरोपी उसे घसीटते हुए पास के एक जूट के खेत (Jute Field) में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने मौके पर ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में ही छिपाकर फरार हो गए."

रात को तलाशी के दौरान जूट के खेत से मिला शव

यह पूरी घटना तब उजागर हुई जब सोमवार शाम तक बच्ची अपने घर वापस नहीं लौटी. देर होने पर चिंतित परिवार वालों ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की, लेकिन जब उसका कहीं सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने एक विशेष सर्च टीम का गठन कर स्थानीय ग्रामीणों के साथ तलाशी अभियान शुरू किया. सोमवार देर रात पुलिस टीम ने गांव के पास स्थित जूट के खेत से मासूम बच्ची का शव बरामद किया, जिसके गले पर चोट के निशान थे.

कानून के दायरे में तीनों किशोर आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने स्थानीय खुफिया तंत्र और शुरुआती सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर तीन नाबालिग संदिग्धों को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए तीनों आरोपी कानूनन नाबालिग हैं, इसलिए 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' (Juvenile Justice Act) और कानूनी दिशानिर्देशों के तहत उनकी पहचान और सटीक उम्र को सार्वजनिक नहीं किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य और वैज्ञानिक नमूने एकत्र कर लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ने और अदालत में एक मजबूत चार्जशीट दाखिल करने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है.