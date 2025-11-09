Hugli Crime News: चार साल की बच्ची का अपहरण, कोलकाता के पास खून से लथपथ मिली; दादा गिरफ्तार

Tarakeshwar child case

Hugli Crime News: पश्चिम बंगाल के हुगली से शर्मनाक वारदात सामने आई है. यहां शनिवार तड़के तरकेश्वर रेलवे स्टेशन के पास एक चार साल की बच्ची खून से लथपथ हालत में नाले के पास मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. बच्ची अपने दादा-दादी के साथ घर में सो रही थी. तभी किसी ने मच्छरदानी काटकर उसे उठाया और घर से बाहर ले गया. परिजनों ने सुबह बच्ची को तलाशना शुरू किया और कुछ घंटों बाद वह रेलवे स्टेशन के पास गंभीर हालत में पाई गई. उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे.

ये भी पढें: बंगाल के हुगली में स्थानीय भाजपा नेता का शव लटका मिला, पुलिस ने जांच शुरू की

इलाज के बाद घर भेजा, फिर शुरू हुई नई जांच

बच्ची को पहले तरकेश्वर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. परिवार ने जब पुलिस को बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, तो मामले ने नया मोड़ ले लिया. इसके बाद प्रशासन ने दोबारा जांच शुरू करवाई और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भर्ती किया गया.

दादा गिरफ्तार, परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप

पुलिस ने जांच के दौरान बच्ची के दादा को हिरासत में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती सबूतों के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं परिवार का आरोप है कि जब बच्ची सुबह 4 बजे से लापता थी, तब उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. उनका कहना है कि सुबह 11 बजे बच्ची घायल अवस्था में मिली, तब भी पुलिस ने देर से कार्रवाई की.

बीजेपी ने थाने पर किया प्रदर्शन

मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तरकेश्वर थाने पर जोरदार प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि अस्पताल में बच्ची के निजी अंगों पर स्पष्ट चोट के निशान थे, फिर भी पुलिस और डॉक्टरों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

पुलिस बोली- जांच जारी, रिपोर्ट आज शाम

हुगली (ग्रामीण) पुलिस का कहना है कि फिलहाल बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने बताया कि रविवार शाम 4 बजे मामले पर विस्तृत अपडेट जारी किया जाएगा. वहीं इलाके के लोग बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं.