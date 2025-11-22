Delhi Trade Fair 2025: दिल्ली के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हाई-प्रोफाइल चोरी, भीड़ के बीच गायब हुई 1 लाख रुपए की साड़ी; CCTV खंगाल रही पुलिस

Photo- @TripuraSRLM/X

Delhi Trade Fair 2025: दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर में इस बार रिकॉर्ड भीड़ देखी जा रही है. देशभर से लोग भारत मंडपम पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बढ़ती भीड़ के बीच चोरी की वारदातों ने चिंता बढ़ा दी है. मेले में हर दिन हजारों लोग अलग-अलग हॉल और स्टॉल में सामान देखने पहुंच रहे हैं. इसी दौरान चोर भी सक्रिय हो गए हैं. ताजा मामले में एक हॉल से बेहद कीमती साड़ी अचानक गायब हो गई. जानकारी के मुताबिक इस साड़ी की कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है.

यह सामान बिक्री और डिस्प्ले के लिए रखा गया था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वह कब हाथ साफ करके ले जाई गई.

पुलिस ने शुरू की जांच, शिकायत का इंतजार

गुरुवार को इस घटना की खबर पुलिस तक पहुंची. हालांकि अभी तक दुकानदार या आयोजकों ने औपचारिक शिकायत नहीं दी है. इसके बावजूद पुलिस ने इसे हल्के में न लेते हुए शुरुआती जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि भीड़ वाले स्थानों में चोरी की आशंका हमेशा रहती है, इसलिए सतर्कता ज़रूरी है.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात

सबसे अहम बात यह है कि चोरी की पूरी घटना कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है. पुलिस अब फुटेज को ध्यान से देखकर संदिग्धों के चेहरे पहचानने की कोशिश कर रही है. हर साल मेले में चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं. अक्सर चोर भीड़ का फायदा उठाते हुए किसी स्टॉल पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही महंगे सामान को गायब कर देते हैं. ऐसे मामलों में कई बार लोग बातों में उलझाकर या स्टॉल होल्डर का ध्यान भटकाकर चोरी को अंजाम देते हैं.

दुकानदारों को दी जा रही है चेतावनी

सिक्योरिटी टीम ने विज़िटर्स और स्टॉल संचालकों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्हें कीमती सामान पर खास नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देने को कहा गया है.