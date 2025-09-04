Printing And Stationery GST Free: अब सस्ती होगी पढ़ाई: नोटबुक, पेंसिल और स्टेशनरी पर GST खत्म, अभिभावकों की मिली बड़ी राहत

(Photo Credits ANI)

Stationery Price Drop: सरकार के हालिया GST बदलावों के बीच हर उस घर के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं. अब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल और दूसरी स्टेशनरी पर कोई GST नहीं लगेगा. सरकार ने इन सभी चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है, यानी इन पर लगने वाले 12% टैक्स को घटाकर शून्य (0%) कर दिया गया है.

यह नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अब अभिभावकों पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ कुछ कम हो जाएगा.

क्या-क्या हुआ टैक्स-फ्री?

इस फैसले के बाद अब इन जरूरी चीजों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा:

कॉपी (Exercise Books) और नोटबुक

ड्राइंग बुक और ग्राफ बुक

पेंसिल, क्रेयॉन (रंग)

शार्पनर और इरेजर (रबर)

नक्शे (Maps) और ग्लोब

अभिभावकों के लिए यह कितनी बड़ी राहत है?

हर नए स्कूल सेशन की शुरुआत में किताबों और कॉपियों का जो मोटा खर्चा आता था, अब उसमें काफी कमी आएगी. पहले जहां इन सभी चीजों पर 12% GST देना पड़ता था, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गया है.

इसे ऐसे समझिए, अगर आप अपने बच्चे के लिए 2,000 रुपये की कॉपियां और स्टेशनरी खरीदते थे, तो उस पर आपको करीब 240 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ते थे. अब यह 240 रुपये सीधे-सीधे आपकी जेब में बचेंगे. भले ही यह रकम छोटी लगे, लेकिन सालभर में बार-बार खरीदे जाने वाले इन सामानों पर होने वाली कुल बचत काफी मायने रखती है.

GST TAX में छूट की वजह से आज Stationery Stocks आज Gain कर रहे हैं.

यह फैसला उन लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो पहले से ही स्कूल की बढ़ती फीस और अन्य खर्चों से परेशान हैं. सरकार का यह कदम पढ़ाई को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को सीधा फायदा मिलेगा.