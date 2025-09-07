Giriraj Singh Exposed Congress: 'कांग्रेस ने सम्राट अशोक का किया अपमान, तेजस्वी यादव गठबंधन से अलग हों', गिरिराज सिंह का आरोप

नई दिल्ली, 7 सितंबर : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश को अपमानित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर देश राहुल गांधी के इशारे पर चलेगा, तो बर्बाद हो जाएगा. राहुल गांधी विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मैं राहुल गांधी, तेजस्वी और लालू यादव से पूछना चाहता हूं कि आखिर वे बिहार को कितनी बार अपमानित करेंगे? एसआईआर को लेकर सीएम स्टालिन से अभद्र टिप्पणी करवाई गई. सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए और राहुल गांधी ने कश्मीर में क्या करवा दिया? कश्मीर में राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला की सरकार है. भारत का 'अशोक स्तंभ' सिर्फ बिहार के सम्राट अशोक का स्तंभ नहीं है. इसे संविधान और पूरे देश ने अपनाया है."

उन्होंने कहा, "कश्मीर से लेकर केरल और बिहार तक अभद्र बातें कही गई और अब वे अशोक सम्राट पर आ गए हैं. राहुल गांधी ने 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने की बात कही, लेकिन अंत में 'बीड़ी बम' फोड़ा. कांग्रेस ने बिहारियों की तुलना 'बीड़ी बम' से की, लेकिन ये 'बीड़ी बम' ही उनका 'हाइड्रोजन बम' था."

गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव से कांग्रेस गठबंधन से अलग होने की मांग की. उन्होंने कहा, "अगर राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का समर्थन करते हैं, तो तेजस्वी यादव को कांग्रेस से अलग होना चाहिए. इतना ही नहीं, राहुल गांधी को फारुक अब्दुल्ला से संबंध तोड़ना चाहिए, अगर वे उनके साथ गठबंधन नहीं तोड़ते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए. पहले उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की और अब वे सम्राट अशोक पर आ गए हैं. सम्राट अशोक सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आन-बान-शान हैं."

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीएसटी को लेकर कहा, "अगर देश राहुल गांधी के इशारे पर चलेगा, तो बर्बाद हो जाएगा. राहुल गांधी विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं. मैं बताना चाहता हूं कि जीएसटी में सुधार का फैसला पीएम मोदी की गरीबों, मध्यम वर्ग और देश के प्रति सोच और भावनाओं को दर्शाता है. उन्होंने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया. अब जीएसटी को सरल और कम करके, उन्होंने दुर्गा पूजा और दीपावली पर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की ताकि गरीब घरों में त्योहार ठीक से मनाए जा सकें. इसीलिए उन्होंने इसे लागू किया. ऐसे मौके हर साल आते रहेंगे और पीएम मोदी इसी तरह तोहफे देते रहेंगे."

गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "वे अनाप-शनाप बातें करते हैं. अगर उनको समझ में नहीं आता तो किसी से भी पूछ लें, लेकिन कम से कम बिहार का अपमान न करें. अपने पिताजी के कार्यकाल को याद करें."