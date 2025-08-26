Ganesh chaturthi 2025: मुंबई में 27 अगस्त से गणेशोत्सव की धूम, यूपी-मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों के पंडितों की बढ़ी मांग, पूजा के लिए अडवांस बुकिंग जारी

(Photo Credits Pixabay)

Ganesh chaturthi 2025: गणपति बप्पा के आगमन के साथ मुंबई में गणेशोत्सव की धूम कल, 27 अगस्त से शुरू हो रही है। इस त्योहार को लेकर शहर में भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. वहीं, पूजा-पाठ के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान से आए पंडितों की मांग में भारी वृद्धि हुई है. कई भक्तों ने पहले ही पंडितों की एडवांस बुकिंग कर ली है, जबकि जो भक्त अब तक बुकिंग नहीं कर पाए, वे अब मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से पंडितों से संपर्क कर रहे हैं. मुंबई में 11,000 से अधिक सार्वजनिक गणेश मंडल और घरेलू गणपति पूजा का आयोजन होगा.

अब तक 5000 पंडित मुंबई पहुंचे

NBT न्यूज पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार, गणपति की स्थापना और पूजन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और गुजरात से 5,000 से अधिक पंडित मुंबई पहुंच चुके हैं. कई भक्तों ने बप्पा के आगमन से एक महीने पहले ही इन पंडितों का समय बुक कर लिया था. पंडित हंसराज पांडे ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल पंडितों की मांग में वृद्धि हुई है। जो लोग अब तक बुकिंग नहीं कर पाए, खासकर पहली बार घर में गणपति स्थापित करने वाले, वे अपने रिश्तेदारों या मित्रों के जरिए पंडितों से संपर्क कर रहे हैं. ज्यादातर पंडित 25 अगस्त को मुंबई पहुंच गए थे, और बाकी 26 अगस्त तक शहर में होंगे. यह भी पढ़े: Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई के बाजारों में गणपति बप्पा के आगमन से पहले खरीदारी की धूम, प्रसाद, फूल और सजावट का सामान बिक रहा जोरों पर

27 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगा पर्व

मुंबई में गणेशोत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, और सात दिन की गणपति स्थापना की परंपरा निभाई जाएगी। लालबागचा राजा, चिंतामणि गणेश, और जीएसबी सेवा मंडल जैसे प्रमुख मंडलों में भक्तों की भारी भीड़ जुटेगी। इसके अलावा, मुंबई में 11,000 से अधिक सार्वजनिक गणेश मंडल हैं, जहां ये पंडित घरेलू गणपति पूजा के साथ-साथ मंडलों में भी पूजा-अर्चना करेंगे।

घरेलू और सार्वजनिक मंडलों में बढ़ी पूजा

पंडित धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि हाल के वर्षों में घरों में गणपति प्रतिमा स्थापित करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिससे पूजा कराने वाले पंडितों की मांग बढ़ी है. पंडित योगेश शुक्ला के अनुसार, इस मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और अन्य राज्यों से हजारों पंडित मुंबई पहुंचे हैं. ये पंडित न केवल गणपति की स्थापना और पूजा कराते हैं, बल्कि विसर्जन के समय विशेष अनुष्ठान भी करते हैं।

अलग-अलग दिनों की बुकिंग

पंडितों की बुकिंग अलग-अलग अवधियों के लिए हो रही है. कुछ भक्त डेढ़ दिन की गणपति पूजा के लिए पंडित बुक करते हैं, तो कुछ पांच या सात दिन की पूजा के लिए पंडितों ने बताया कि इस साल पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों की मांग बढ़ी है, और भक्त पूजा में जैविक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। पंडित भी इन बदलावों के अनुसार पूजा विधियों में समायोजन कर रहे हैं.