लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला, सिर पर कैंची से किए गए कई वार

Gayatri Prasad Prajapati | X

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) पर लखनऊ जेल में जानलेवा हमले की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी है. जानकारी के अनुसार, उन पर कैंची से वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, जेल प्रशासन ने इस हमले की बात से इनकार किया है और घटना को केवल कहासुनी और धक्का-मुक्की करार दिया है. आइए पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल के अंदर कैंची से कई बार हमला किया गया. उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके सिर पर 10 से ज्यादा टांके लगाए. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

वहीं, डीजी जेल पीसी मीणा ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा कि प्रजापति पर कोई हमला नहीं हुआ. शाम 6 बजे के करीब उनकी एक कैदी चपरासी से कहासुनी हो गई थी. इसके बाद धक्का-मुक्की हुई, जिसमें उन्हें हल्की चोटें आईं.

समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया

हमले की खबर फैलते ही समाजवादी पार्टी ने चिंता जताई. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स (Twitter) पर पोस्ट कर लिखा कि जेल में बंद पूर्व मंत्री पर हमला गंभीर और चिंताजनक है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रजापति को उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए. इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी इस मुद्दे पर टैग किया.

2017 से जेल में बंद हैं प्रजापति

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर गैंगरेप का आरोप लगा था और नवंबर 2021 में उन्हें अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साल 2017 से ही वे जेल में हैं और इस दौरान कई बार उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है.