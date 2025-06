Fit India Run 2025: फिट इंडिया रन के लिए दौड़े मिलिंद सोमन, मुंबई से गोवा तक की 5 दिवसीय यात्रा में लिया भाग; देखें VIDEO

Fit India Run 2025: फिट इंडिया रन 2025 की शुरुआत हो चुकी है. यह दौड़ मुंबई से गोवा तक 5 दिनों में पूरी की जाएगी. गुरुवार, 26 जून को इस दौड़ में अभिनेता मिलिंद सोमन ने भाग लिया और सुबह-सुबह मुंबई की सड़कों पर दौड़ते नजर आए. यह पहल भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सक्रिय जीवनशैली और बेहतर स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करना है.

मिलिंद सोमन ने इस रन के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि फिट रहना है तो रोज़ाना व्यायाम करना जरूरी है. उन्होंने कहा, "फिटनेस कोई एक दिन की चीज नहीं है, यह एक जीवनशैली है. यह भी पढ़े: Starfish Movie Character Poster: खुशाली कुमार, तुषार खन्ना, मिलिंद सोमन और एहान भट्ट की फिल्म स्टारफिश का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, 24 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक (Watch Video)

VIDEO | Mumbai: “... We do such initiatives to test ourselves. How much running and walking can I do in these five days? How would I feel? What’s the difference between last year and this year’s health journey? I am 60 years old. I don’t go to the gym, but I do 10-12 minutes of… pic.twitter.com/knTlE65lUg

— Press Trust of India (@PTI_News) June 26, 2025