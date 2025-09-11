VIDEO: बड़ा हादसा टला, दिल्ली से पूर्णिया जा रही स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच में लगी आग, गाजियाबाद में रोककर बुझाई गई

(Photo Credits Twitter)

Delhi-Purnia Special Train Parcel Coach Fire Video: दिल्ली से बिहार के पूर्णिया जा रही एक स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच में अचानक आग लग गई. यह घटना गाजियाबाद के पास हुई, जहां समय रहते ट्रेन को रोककर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच में लगी आग

आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास धुएं का गुबार फैल गया है. वीडियो में अफरातफरी का माहौल भी नजर आ रहा है. यह भी पढ़े: भयानक VIDEO: तमिलनाडु में डीजल ले जा रही मालगाड़ी में लगी भीषण आग, आसमान में धुआं ही धुआं, कई ट्रेनें रद्द

आग बुझाने के बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. रेलवे और स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.